भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का प्रस्ताव पेश

भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अपना आधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन खेलों के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव पेश किया गया।
मंगलवार को लंदन में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की मूल्यांकन समिति के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात के खेल राज्य मंत्री हर्ष संघवी, कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन इंडिया (सीजीएई) की अध्यक्ष पी टी उषा ने किया।
इसमें भारत के खेल विभाग के सचिव हरी रंजन राव, गुजरात के खेल युवा व संस्कृति सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार अहमदाबाद महानगरपालिका के आयुक्त बंछा निधि पाणी, कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन इंडिया के सीईओ रघुराम अय्यर , एग्जीक्यूटिव बोर्ड सदस्य ले. जनरल हरपाल सिंह और अजय नारंग शामिल थे।
अहमदाबाद बना प्रस्तावित मेजबान शहर
भारत की ओर से अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। प्रस्ताव में शहर की विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना, मजबूत परिवहन प्रणाली और उच्च स्तरीय आवास सुविधाओं को रेखांकित किया गया। 2030 का संस्करण विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मूवमेंट की शताब्दी को दर्शाएगा।
प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं
-खेलों को सुलभ, समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने पर जोर।
-पैरा-स्पोर्ट के एकीकरण, मानवाधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा।
-खेलों के बाद भी दीर्घकालिक विरासत सुनिश्चित करने का संकल्प।
कई खेल आयोजनों की मेजबानी कर चुका अहमदाबाद
अहमदाबाद ने अतीत में 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल और 2022 नेशनल गेम्स जैसे आयोजनों की सफल मेजबानी की है। इसके अलावा, शहर 2025 एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, अगले वर्ष 2026 में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की भी मेजबानी करेगा।
शहर की मेजबानी करना गुजरात -भारत के लिए गौरव का क्षण
गुजरात के खेल राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि अहमदाबाद में शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करना न सिर्फ गुजरात, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। यह खेल हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगे और ‘विकसित भारत 2047’ की यात्रा को गति देंगे।
पी टी उषा ने कहा कि
भारत की बोली सिर्फ क्षमता का नहीं, बल्कि मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ग्लासगो 2026 से जिम्मेदारी लेकर 2034 तक कॉमनवेल्थ खेलों की नई दिशा तय करने के लिए अहमदाबाद तैयार है।