समाचार

Ajmer Crime-दो साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग से बलात्कार का मामला, सरवाड़ थाना पुलिस ने दूसरे प्रकरण में नाबालिग व उसके बच्चे को किया दस्तयाब

अजमेर

Manish Singh

Sep 26, 2025

दो साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार
इनामी वांछित प्रभान उर्फ प्रशांत लोधी

अजमेर(Ajmer News). केकड़ी शहर थाना पुलिस ने दो साल से फरार चल रहे 5 हजार रुपए के इनामी वांछित आरोपी को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। जबकि सरवाड़ थाना पुलिस ने नाबालिग को उसके नवजात के साथ दस्तयाब करने की कार्रवाई की। पुलिस ने देर शाम जेएलएन अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल, नवजात का डीएनए टेस्ट के सैम्पल लिए।

थानाधिकारी केकड़ी शहर कुसुमलता मीणा ने बताया कि 2023 में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के मामले में फरार चल रहे टॉप 10 इनामी वांछित प्रभान उर्फ प्रशांत लोधी(23) को मध्यप्रदेश शिवपुरी सलैया गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी 20 सितंबर 2023 से फरार था। पुलिस को प्रशांत की 2 साल से तलाश थी। जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई कर आरोपी प्रशांत उर्फ प्रभान को दबोचा गया। गौरतलब है कि प्रभान उर्फ प्रशांत लोधी 2023 में केकड़ी शहर थाने में दर्ज प्रकरण में फरार चल रहा था जबकि नाबालिग को पुलिस ने तब दस्तयाब कर परिजन के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस कार्रवाई में थानाधिकारी मीणा के साथ कांस्टेबल तेजमल, विवेक और महेंद्र शामिल रहे।

फिर भगा ले गया था आरोपी

मीणा ने बताया कि केकड़ी शहर में दर्ज प्रकरण में नाबालिग की दस्तयाबी के बाद उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया लेकिन फरार आरोपी पीडि़ता को सरवाड़ थाना क्षेत्र से फिर अगवाकर ले गया। परिजन ने सरवाड़ थाने में अपहरण व बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सरवाड़ थाना पुलिस ने नाबालिग को उसके नवजात बच्चे के साथ दस्तयाब कर लिया। गुरुवार शाम पीडि़ता का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल कराने के साथ नवजात के डीएनए टेस्ट के लिए सैम्पल भरे।

Ajmer Crime-दो साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

