Ajmer Crime-दो साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी केकड़ी शहर कुसुमलता मीणा ने बताया कि 2023 में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के मामले में फरार चल रहे टॉप 10 इनामी वांछित प्रभान उर्फ प्रशांत लोधी(23) को मध्यप्रदेश शिवपुरी सलैया गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी 20 सितंबर 2023 से फरार था। पुलिस को प्रशांत की 2 साल से तलाश थी। जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई कर आरोपी प्रशांत उर्फ प्रभान को दबोचा गया। गौरतलब है कि प्रभान उर्फ प्रशांत लोधी 2023 में केकड़ी शहर थाने में दर्ज प्रकरण में फरार चल रहा था जबकि नाबालिग को पुलिस ने तब दस्तयाब कर परिजन के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस कार्रवाई में थानाधिकारी मीणा के साथ कांस्टेबल तेजमल, विवेक और महेंद्र शामिल रहे।