अम्मा हमारे चाचा देखे? बहाने से रोका, बुजुर्ग महिला को पटककर गहने लूटे

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।
बाइक सवार दो बदमाशों ने की वारदात
कान के टाप्स और गले की सोने की चेन लूटकर फरार
दो लाख रुपए के गहने बताए गए
रामपुरी बाई पुरानी धर्मशाला के पास रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वे खेत की ओर जा रही थीं, तभी बाइक से आए दो युवकों ने उन्हें रोककर पूछा—“अम्मा, आपने हमारे चाचा को देखा है?”
महिला को बात संदिग्ध लगी तो उन्होंने कहा कि जब वह उन्हें जानती ही नहीं, तो उनके चाचा का पता कैसे होगा। इतना सुनते ही एक बदमाश ने लात मारकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके कान के टाप्स तथा गले की सोने की चेन लूटकर भाग गए।
पीड़िता के अनुसार लूटे गए गहनों की कीमत करीब दो लाख रुपए है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की पहचान के लिए टोल टैक्स नाकों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका।
