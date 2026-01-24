24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

अम्मा हमारे चाचा देखे? बहाने से रोका, बुजुर्ग महिला को पटककर गहने लूटे

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 24, 2026

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।

बाइक सवार दो बदमाशों ने की वारदात

कान के टाप्स और गले की सोने की चेन लूटकर फरार

दो लाख रुपए के गहने बताए गए

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।

रामपुरी बाई पुरानी धर्मशाला के पास रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वे खेत की ओर जा रही थीं, तभी बाइक से आए दो युवकों ने उन्हें रोककर पूछा—“अम्मा, आपने हमारे चाचा को देखा है?”

महिला को बात संदिग्ध लगी तो उन्होंने कहा कि जब वह उन्हें जानती ही नहीं, तो उनके चाचा का पता कैसे होगा। इतना सुनते ही एक बदमाश ने लात मारकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके कान के टाप्स तथा गले की सोने की चेन लूटकर भाग गए।

पीड़िता के अनुसार लूटे गए गहनों की कीमत करीब दो लाख रुपए है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की पहचान के लिए टोल टैक्स नाकों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 07:08 pm

Published on:

24 Jan 2026 07:01 pm

Hindi News / News Bulletin / अम्मा हमारे चाचा देखे? बहाने से रोका, बुजुर्ग महिला को पटककर गहने लूटे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर ने छुड़ाई कंपकपी, 26 जनवरी को बारिश होने की प्रबल संभावना, जानें ताजा मौसम अपडेट

rajasthan weather news
करौली

बजट को लेकर कर्मचारी, पेंशनर व विभिन्न संगठनों की साझा अपेक्षाएं

Bundi : पेंशनर्स के लिए विशेष पैकेज और सुविधाओं में इजाफा करे सरकार
बूंदी

देश के इस राज्य में 50 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे और 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मंत्री का बड़ा दावा

Foundation Day celebrations of Manipur Meghalaya and Uttar Pradesh held at Lok Bhawan
भोपाल

पहाड़ी पर दूसरी बार पकड़ी है मुरम चोरी, सात दिन बाद भी मुरम चोरों की पहचान नहीं

मोतीझील पहाड़ी पर पिछले पांच साल से मुरम की चोरी हो रही है। यहां तीन साल पहले भी चोरी पकड़ी गई थी। एक करोड़ के ऊपर जुर्माना भी लगाया, लेकिन जुर्माने के बाद फिर से खनन शुरू कर दिया। तीन साल में बड़ी मात्रा में मुरम निकाल ली।
समाचार

गरीबी का दर्द..बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर ले जा रहा था, रास्ते में मौत

sagar
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.