राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार: सरदार वल्लभभाई पटेल

सरदार वल्लभभाई पटेल केवल इतिहास का एक नाम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के अमिट प्रतीक हैं। उन्होंने जो राष्ट्र का स्वरूप गढ़ा, वही आज हमारी पहचान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशप्रेम केवल शब्द नहीं, कर्म है। एकता केवल नारा नहीं, जिम्मेदारी है और नेतृत्व केवल पद नहीं, आचरण का प्रमाण है। आज जब भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब लौह पुरुष का संदेश पहले से कहीं अधिक गूंजता है , “राष्ट्र की सेवा में मनुष्य को अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अर्पित करना चाहिए।” इसलिए, सरदार पटेल की लौ आज भी हमारे भीतर प्रज्ज्वलित है — एक ऐसी लौ जो भारत को दृढ़ता, एकता, निष्ठा और आत्मबल से प्रकाशित करती है। उनका जीवन आज के भारत के लिए एक आह्वान है , “एक भारत, श्रेष्ठ भारत — यही सरदार का स्वप्न था, और यही हमारी साधना होनी चाहिए।” सरदार पटेल भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिनकी कर्मभूमि ने स्वतंत्र भारत की नींव को सुदृढ़ किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो राष्ट्र को बिखराव से बचाकर समरसता की दिशा में अग्रसर करे।आज जब विश्व में विभाजन और संघर्ष के स्वर गूंज रहे हैं, तब सरदार पटेल की विचारधारा हमें यह प्रेरणा देती है कि एकता ही प्रगति का पथ है। उनका जीवन संदेश देता है —“राष्ट्र की एकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और देश की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं।” हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण न करें, बल्कि अपने जीवन और आचरण में उन्हें उतारें। तभी हम सच्चे अर्थों में उनके सपनों का अखंड, समरस और सशक्त भारत निर्मित कर पाएंगे। “सरदार पटेल का जीवन केवल इतिहास नहीं, वह भारत की आत्मा की आवाज़ है —जो हमें आज भी एकता, निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का अमर संदेश देती है।