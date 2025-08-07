गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप से तस्करी पर वार

केपटाउन. गैंडे की घटती आबादी और उनके सींगों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक अनोखी और वैज्ञानिक पहल शुरू हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सरैंड ने परमाणु ऊर्जा अधिकारियों और वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं के साथ मिलकर ‘राइजोटोप प्रोजेक्ट’ लागू किया है, जिसमें गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ये आइसोटोप गैंडों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन हवाई अड्डों और सीमाओं पर लगे रेडिएशन डिटेक्टरों से आसानी से पकड़े जा सकते हैं — भले ही उन्हें बड़े शिपिंग कंटेनरों में छिपाया गया हो।