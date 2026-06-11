नन्हे रचनाकारों की कलम से, भोंपू की आवाज और जन्मदिन की मस्ती

आर्यन, 10 वर्ष

एक समय की बात है राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव रामसरा में 'आर्यन और मीरा' नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों ही अच्छे दोस्त थे। आर्यन बहुत ही नटखट और शरारती था। एक दिन आर्यन को मस्ती करने की सूझी। उसने एक कागज का भोंपू बनाया और जोर-जोर से बजाने लगा। मीरा ने जैसे ही भोंपू की तेज आवाज सुनी उसने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए और कहा, "आर्यन भोंपू बजाना बंद करो।" आर्यन जोर-जोर से हंसने लगा और उसने और जोर से भोंपू बजाना शुरू कर दिया। मीरा ने उसे कई बार रोका, पर जब उसके बार-बार कहने पर भी वह नहीं रुका तो मीरा ने अपना दिमाग लगाया। उसने घर से एक छोटी सी सीटी लाकर अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। फिर सभी बच्चे मिलकर आर्यन के चारों तरफ घूमने लगे और खेल-खेल में सीटी बजाने लगे।

थोड़ी देर में चारों तरफ इतना शोर हो गया कि आर्यन अपने कान पकड़कर बोला, "अरे बस करो! मेरे कान दुखने लगे।" मीरा मुस्कुराकर बोली, "आर्यन, अब तुम्हें समझ आया कि तेज आवाज से दूसरों को कैसा लगता है।" आर्यन को अपनी गलती का अहसास हो गया। उसने तुरंत भोंपू नीचे रख दिया और कहा, "मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगा।" मीरा और बाकी बच्चों ने उसे माफ कर दिया। फिर सभी ने मिलकर बिना शोर किए कबड्डी और पकड़म-पकड़ाई खेली। सब बहुत खुश हुए और खूब मजे किए।

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