रोहित-विराट को BCCI ने दिया तगड़ा झटका, शमी-सरफराज का कॉन्ट्रेक्ट खत्म, इन 3 बड़ा फायदा

ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय क्रिकेट में बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें शुभमन गिल को जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के साथ सीनियर मेंस के लिए ग्रेड-ए में शामिल किया गया है। बुमराह टॉप ग्रेड में एकमात्र तेज गेंदबाज बने हुए हैं, जो सभी परिस्थितियों में उनके महत्व को दर्शाता है। रवींद्र जडेजा को ग्रेड-ए में बनाए रखना एक ऑलराउंडर के तौर पर उनके मूल्य को दर्शाता है। हालांकि मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, ईशान किशन और सरफराज खान को कॉन्ट्रेक्ट से बाहर कर दिया गया है।