भीलवाड़ा ने फिर रचा इतिहास: छह युवाओं ने आरएएस परीक्षा में दिखाई प्रतिभा की चमक

आजाद नगर निवासी अंशिका अग्रवाल ने आरएएस परीक्षा में 26वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। अंशिका ने बताया कि यह सफलता उन्होंने सेल्फ स्टडी से हासिल की। इससे पहले आरएएस-2021 परीक्षा में 863वीं रैंक प्राप्त की थी, परंतु वेटिंग में रह गई थीं। स्कूली शिक्षा निजी विद्यालय व उच्च शिक्षा सेठ मुरलीधर मानसिंहका महाविद्यालय से प्राप्त की। वर्तमान में एमएलवी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अंशिका के पिता मुकेश अग्रवाल व्यवसायी, माता पारस अग्रवाल गृहणी, व भाई प्रियांशु सीए हैं।