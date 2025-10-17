Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा ने फिर रचा इतिहास: छह युवाओं ने आरएएस परीक्षा में दिखाई प्रतिभा की चमक

- सेल्फ स्टडी से 26वीं रैंक हासिल करने वाली अंशिका बनी प्रेरणा, दीपक, गोविंद, कैलाश, हेमा व एकता ने भी जिले का बढ़ाया मान

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 17, 2025

Bhilwara creates history again: Six youngsters shine in the RAS exam

Bhilwara creates history again: Six youngsters shine in the RAS exam

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित आरएएस परीक्षा 2023 के फाइनल परिणाम में भीलवाड़ा जिले के छह युवाओं ने सफलता का परचम फहराया है। इन सभी ने कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और निरंतर अध्ययन के बल पर अपनी पहचान बनाई है।

26वीं रैंक: अंशिका बनीं जिले की टॉपर

आजाद नगर निवासी अंशिका अग्रवाल ने आरएएस परीक्षा में 26वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। अंशिका ने बताया कि यह सफलता उन्होंने सेल्फ स्टडी से हासिल की। इससे पहले आरएएस-2021 परीक्षा में 863वीं रैंक प्राप्त की थी, परंतु वेटिंग में रह गई थीं। स्कूली शिक्षा निजी विद्यालय व उच्च शिक्षा सेठ मुरलीधर मानसिंहका महाविद्यालय से प्राप्त की। वर्तमान में एमएलवी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अंशिका के पिता मुकेश अग्रवाल व्यवसायी, माता पारस अग्रवाल गृहणी, व भाई प्रियांशु सीए हैं।

102वीं रैंक: शुभम सोनी का पहला प्रयास

भीलवाड़ा शहर के शुभम सोनी, पुत्र रामपाल सोनी (स्वर्णकार समाज) ने पहले ही प्रयास में 102वीं रैंक प्राप्त की। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों, माता-पिता और परिवारजनों को दिया है।

319वीं रैंक: गोविंद सुखवाल

आजाद नगर निवासी गोविंद सुखवाल ने आरएएस परीक्षा में जनरल (ईडब्ल्यूएस) कैटेगरी में 319वीं रैंक हासिल की। उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद लोक प्रशासन में एमए और नेट किया। वह रोजाना निश्चित समय पढ़ाई करता था।

771वीं रैंक: करेड़ा के कैलाश गुर्जर

करेड़ा उपखंड के गोर्वधनपुरा निवासी कैलाश गुर्जर ने आरएएस परीक्षा में 771वीं रैंक और एमबीएस वर्ग में 21वीं रैंक प्राप्त की। कैलाश ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। कैलाश के पिता गोर्वधनलाल किसान, माता गृहणी, छोटा भाई लक्ष्यराज व बहन माया टीचर बनने की तैयारी कर रही हैं।

एकता राणावत: लांबा की बहू बनी आरएएस

गेंदलिया की बेटी और खारी का लांबा की बहू एकता कंवर राणावत ने अपने प्रथम प्रयास में आरएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर समाज का मान बढ़ाया। वह स्व. शक्ति सिंह राठौड़ (चांदावत) की पत्नी व महेंद्र सिंह राठौड़ (खारी का लांबा) की पुत्रवधू हैं। एकता ने कहा कि उनके संघर्ष की प्रेरणा मां रानी और दिवंगत पति की आत्मिक शक्ति से मिली।

405वीं रैंक: जावदा की हेमा धाकड़ बनीं मिसाल

जावदा निवासी हेमा धाकड़ ने ओबीसी कैटेगरी में 405वीं रैंक प्राप्त की है। वह वर्तमान में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय थड़ौदा में प्रधानाचार्य हैं। हेमा ने यह सफलता छठे प्रयास में हासिल की। उन्होंने पहले पटवारी से लेकर प्रिंसिपल तक का सफर तय किया है। हेमा ने बताया कि यह उनके पिता शंकरलाल धाकड़ की प्रेरणा का परिणाम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा ने फिर रचा इतिहास: छह युवाओं ने आरएएस परीक्षा में दिखाई प्रतिभा की चमक

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमआईएस 2.0 बना उद्यमियों की परेशानी का कारण, 50 करोड़ के चालान अटके

MIS 2.0 causes problems for entrepreneurs, invoices worth Rs 50 crore stuck
भीलवाड़ा

विद्युत दरों में बढ़ोतरी से कारखाने बंद होने के कगार पर

Factories on the verge of closure due to hike in electricity rates
भीलवाड़ा

रोटी, बेटी, चोटी और धोती का ध्यान रखो: संत उत्तम स्वामी

Take care of your bread, daughter, braid and dhoti: Saint Uttam Swami
भीलवाड़ा

महाराणा कुंभा ट्रस्ट में शिक्षा व समाजसेवा का समन्वय जरूरी- संत उत्तम स्वामी

Coordination of education and social service is necessary in Maharana Kumbha Trust - Sant Uttam Swami
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय हैंडबाल में भीलवाड़ा चैंपियन

Bhilwara champion in state level handball
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.