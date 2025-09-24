विकास में राजनीति नहीं करती भाजपा, कांग्रेस राज में हर वर्ग उपेक्षित रहा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम में चल रहे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद लाभार्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान निगम सभागार में हुए आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए सरकार की उपलिब्धयां गिनाई तो कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सेवा और विकास के भाव से काम कर रही, न कि राजनीति से। भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। जबरन धर्म परिवर्तन अब संभव नहीं है। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं उपेक्षित थे। पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने 75 हजार युवाओं को रोजगार देकर, महिलाओं को सशक्त बनाकर और किसानों को सम्मान देकर परिवर्तन का संदेश दिया है।