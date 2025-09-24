Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

विकास में राजनीति नहीं करती भाजपा, कांग्रेस राज में हर वर्ग उपेक्षित रहा

- मुख्यमंत्री शर्मा ने भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविर का किया अवलोकन, बांटे पट्टे - सेवा पखवाड़े को राजस्थान में बदलाव की नई शुरुआत बताया

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 24, 2025

BJP does not play politics in development, every section was neglected during Congress rule.
BJP does not play politics in development, every section was neglected during Congress rule.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम में चल रहे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद लाभार्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान निगम सभागार में हुए आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए सरकार की उपलिब्धयां गिनाई तो कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सेवा और विकास के भाव से काम कर रही, न कि राजनीति से। भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। जबरन धर्म परिवर्तन अब संभव नहीं है। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं उपेक्षित थे। पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने 75 हजार युवाओं को रोजगार देकर, महिलाओं को सशक्त बनाकर और किसानों को सम्मान देकर परिवर्तन का संदेश दिया है।

आर्थिक और सामाजिक बदलाव की तस्वीर

शर्मा ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है। डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम नई पहचान बना रहे हैं। विदेशी कंपनियां भरोसे के साथ भारत में निवेश कर रही हैं। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दामोदर अग्रवाल तथा नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने सम्बोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, लादूलाल पितलिया, उदयलाल भडाणा, गोपाल खंडेलवाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक व पट्टे देकर प्रदान किए। सीएम ने मांडल की ओर से तैयार किए नमो रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया।

विरोध: उप महापौर योगी धरने पर बैठे

कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब उप महापौर रामलाल योगी व अन्य पार्षदों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया। नाराज होकर योगी सभागार में आए और आरोप लगाया कि भाजपा के पार्षदों को भी बैठने की जगह नहीं मिली। उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है। महापौर राकेश पाठक मंच से उतरकर योगी को समझाने पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने मंच से ही होठों पर अंगुली रखकर शांत रहने का इशारा किया। इसके बावजूद योगी सभागार में ही धरने पर बैठ गए। घटनाक्रम से सीएम का कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

केक काटा, गर्भवती को पोष्टिक आहार दिया

सीएम ने एक गर्भवती महिला को पोषक आहार का पैकेट भेंट किया। एक बालिका को स्वर्णप्राशन की खुराक दी। बालक से केक कटवाया और उसे अपने हाथ से खिलाया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, लादूलाल पितलिया, उदयलाल भडाणा, गोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी, संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़, आईजी राजेंद्र सिंह, कलक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक व पट्टे प्रदान किए। सीएम ने मांडल की ओर से तैयार किए नमो रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया।

Published on:

24 Sept 2025 08:58 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विकास में राजनीति नहीं करती भाजपा, कांग्रेस राज में हर वर्ग उपेक्षित रहा

