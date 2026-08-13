टाटा संस से एन. चंद्रशेखरन का इस्तीफा, चेयरमैन पद की रेस में ये नाम आगे

N. Chandrasekaran Tata Sons resignation: टाटा संस के चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनका लगभग एक दशक लंबा कार्यकाल अचानक खत्म हो गया है। हालांकि 63 साल के चंद्रशेखरन फरवरी, 2027 तक चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बने रहेंगे। चंद्रशेखरन का यह फैसला 18 अगस्त को होने वाली सालाना बैठक (एजीएम) और टाटा संस में 66त्न हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के वोटिंग के तरीके को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आया है। इस बैठक में चंद्रशेखरन की निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्ति पर शेयरधारकों को मतदान करना था। चंद्रशेखरन को 2017 में टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया था। यह पहला मौका था जब टाटा परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2022 में उन्हें दूसरा कार्यकाल दिया गया था।