CG News: छत्तीसगढ़ में भोजली देकर दोस्ती अटूट रखने की परंपरा, जानें क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी

छत्तीसगढ़ में भोजली का महत्व फेंडशिप डे की तरह है, इसलिए सभी दोस्त अपने-अपने मितान से मिलने तालाब किनारे पहुंचे थे। शहर सहित आसपास के गांवों से बच्चे, महिलाएं व युवतियां अपने सिर पर भोजली लिए तालाब के घाट पर पहुंचे और पारंपरिक मंगलगीत के साथ भोजली को विदाई दी। भोजली विसर्जन के मौके पर भीमा तालाब में खासा माहौल रहा। इसके अलावा शहर के आसपास के गांवों में भी भोजली विसर्जित की गई। भोजली गंगा लहर तुरंगा की स्वरलहरियों से अंचल गुंजायमान रहा। गांवों में इस त्योहार को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बाजे-गाजे के साथ भोजली विसर्जित की गई।