बाल कल्याण समिति ने की अपील, नवजात को फेंको मत, हमें दो, करेंगे परवरिश

बूंदी. नवजात को झाडिय़ों में फेंकने की घटनाओं के बीच बाल कल्याण समिति सक्रिय हुई है। समिति ने आमजन से अपील की है कि शहर में स्थापित पालना गृहों का उपयोग करें, ताकि किसी भी नवजात का जीवन खतरे में न पड़े। बीबनवां रोड स्थित राजकीय किशोर गृह और राजकीय चिकित्सालय दोनों स्थानों पर पालना गृह उपलब्ध हैं, जहां कोई भी व्यक्ति बिना भय और बिना पहचान उजागर किए नवजात को सुरक्षित रख सकता है। समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा कि हर नवजात को जीने का अधिकार है। यदि किसी सामाजिक दबाव या पारिवारिक परिस्थिति के कारण कोई परिवार नवजात की देखभाल करने में असमर्थ है, तो उसे फेंकने या असुरक्षित स्थान पर छोडऩे के बजाय पालना गृह में छोड़ जाना चाहिए। यहां पहचान गोपनीय रखी जाती है और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होती। समिति ने हाल ही में हुई नवजात की दर्दनाक मौत के मामले पर गहरी ङ्क्षचता जताई है। समिति सदस्यों ने कहा कि समाज में जागरूकता की कमी ऐसी घटनाओं का बड़ा कारण है। इसलिए पालना गृह की जानकारी और कानूनी प्रावधानों को लेकर लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

