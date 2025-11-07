चिल्ड्रन पार्क का ताला खुला, पर सफाई गायब

ग्वालियर। शहर का चिल्ड्रन पार्क अब भी बदहाली से जूझ रहा है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब गेट का ताला खोला गया तो उम्मीद जगी थी कि पार्क फिर से गुलजार होगा, लेकिन हालात नहीं बदले। सफाई महीनों से नहीं हुई, बेंचों पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले लिपटे हैं। नतीजा यह कि लोग पार्क में कदम रखते ही लौट जाते हैं।