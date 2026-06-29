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चीन की भारत में घुसपैठ: PLA ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, सड़कें और कैम्प बनाए

China Infiltration in India:चीन ने भारत में घुसपैठ कर अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कब्जा कर लिया और सड़कें व कैम्प बना लिए हैं। इस पर नाह आदिवासी समुदाय ने आ​प​त्ति की है।
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भारत

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MI Zahir

Jun 29, 2026

China Infiltration in Indian Arunachal Pradesh Upper Subansiri Area News

चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसपैठ कर कब्जा किया ।( फोटो: ANI)

China Infiltration in Indian Arunachal Pradesh Upper SubansiriArea : चीन भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। पीएलए ने भारत से लगती चीन की अरुणाचल प्रदेश सीमा पर अपर सुबनसिरी जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ पर ली है। चीन के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीएलए ने भारतीय इलाके में सड़कें और कैम्प बना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रेगन ने भारतीय सीमा के अंदर छह बरसों के दौरान धीरे-धीरे चराई, शिकार और खेती की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी (NWS) का कहना है कि पिछले 10 से 15 बरसों के दौरान चीन भारतीय सीमा के अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने के मकसद से तुक्सिंग बॉर्डर इलाके में बहुत अंदर तक आ गया है।

घुसपैठ और कब्जे के खिलाफ नाह समुदाय ने आवाज उठाई

ड्रेगन की इस घुसपैठ और कब्जे के खिलाफ नाह आदिवासी समुदाय ने आवाज बुलंद की है। नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) के अध्यक्ष केरू चादर ने अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को दिए गए एक ज्ञापन में कहा, हमारी पुश्तैनी कुछ साल पहले तक हमारे शिकार के इलाके की जमीनें अब चीनी PLA के कब्जे में हैं, जहा हम आजादी से घूमते थे और जंगल की उपज इकट्ठा करते थे, वहां हमारे मवेशियों के चरने की जगहें भी थीं।'

चीन ने धीरे-धीरे कई जगह कब्जा कर​ लिया

आदिवासी संगठन के अनुसार, पीएए ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जो 2020 तक उनके पारंपरिक नियंत्रण में थे। संगठन ने बताया कि असाफिला इलाके में ओयिंग, पनियार (चुजार्टा इलाका), मारपान (मारनाफे), पोट्रांग (लेक) और टिडिंगटैंग जैसी जगहें धीरे-धीरे चीन के कब्जे में आ गई हैं। संगठन का आरोप है कि टाक्सिंग हेडक्वार्टर के पास स्थित कुछ पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जहां चीन ने कब्जा कर लिया है।

'हम हर दिन, इंच-इंच कर के अपनी जमीन खो रहे हैं'

आदिवासी संंगठन ने कहा, हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है और हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं। वे कई बरसोंसे हमारी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोशिशों का नतीजा नहीं मिल रहा है। इस इलाके में चीनी सेना की क्षमताओं और उनकी गतिविधियों की गति में जो अंतर है, वह बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम हर दिन, इंच-इंच करके अपनी जमीन खो रहे हैं।

चीनी सरकार महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर नियंत्रण तेजी से बढ़ा रही '

नेशनल वेडनेसडे (एनडब्ल्यूएस) ने ऊपरी सुबनसिरी में तकसिंग राजस्व सर्कल के अंतर्गत आने वाले पांच स्थानों पर चीनी अवांछनीय गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करके अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ वाले क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण तेजी से बढ़ा रही है।

यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए इस मामले की चिंताएं होना स्वाभाविक

नाचो के विधायक नाकाप नालो ने कहा कि क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए। चूंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए इस मामले की चिंताएं होना स्वाभाविक है। इस बीच जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। डिप्टी कमिश्नर गैंबो टैसो ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है।\

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Updated on:

29 Jun 2026 11:50 am

Published on:

29 Jun 2026 11:47 am

Hindi News / News Bulletin / चीन की भारत में घुसपैठ: PLA ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, सड़कें और कैम्प बनाए

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