चीन की भारत में घुसपैठ: PLA ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, सड़कें और कैम्प बनाए

China Infiltration in Indian Arunachal Pradesh Upper SubansiriArea : चीन भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। पीएलए ने भारत से लगती चीन की अरुणाचल प्रदेश सीमा पर अपर सुबनसिरी जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ पर ली है। चीन के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीएलए ने भारतीय इलाके में सड़कें और कैम्प बना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रेगन ने भारतीय सीमा के अंदर छह बरसों के दौरान धीरे-धीरे चराई, शिकार और खेती की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी (NWS) का कहना है कि पिछले 10 से 15 बरसों के दौरान चीन भारतीय सीमा के अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने के मकसद से तुक्सिंग बॉर्डर इलाके में बहुत अंदर तक आ गया है।