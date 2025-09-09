Patrika LogoSwitch to English

Coffee For Hair Exfoliation: बालों के लिए वरदान से कम नहीं है कॉफी, स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए ऐसे करें यूज

Coffee For Hair: एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कॉफी हमारे बालों के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है। कॉफी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो, हमारे बालों के बेहतर विकास के लिए जरूरी होते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 09, 2025

बालों को कॉफी से होने वाले फायदे। (Image Source: Chatgpt)

Coffee For Healthy Scalp: कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कॉफी हमारे दिन को तरोताजा बनाने में मदद करती है। कॉफी पीकर हम अपनी थकान भी भूल जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये कॉफी सिर्फ ताजगी देने में कारगर नहीं, बल्कि हमारे बालों को भी पोषण दे सकती है। अगर आप सोचते हैं कि बालों की खूबसूरती सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर से आती है, तो ऐसा नहीं है। बालों की देखभाल के लिए स्कैल्प की सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप भी डैंड्रफ, हेयर फॉल या ऑयली स्कैल्प जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो कॉफी स्क्रब आपके लिए एक नेचुरल और असरदार उपाय हो सकता है।

कॉफी क्यों है बालों के लिए फायदेमंद? (Why is coffee beneficial for hair)

नेचुरल एक्सफोलिएटर (Natural Exfoliator)

कॉफी के दाने स्कैल्प की गहराई से सफाई करते हैं और डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए (Increase Blood Circulation)

जब आप स्कैल्प पर कॉफी से मसाज करते हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है।

डैंड्रफ से राहत (Relief From Dandruff)

एक्सफोलिएशन से स्कैल्प की गंदगी हटती है, जिससे डैंड्रफ कम होता है।

स्कैल्प डिटॉक्स (Scalp Detox)

कॉफी स्कैल्प से टॉक्सिन्स निकालती है और उन्हें हेल्दी बनाने में मदद करती है।

कॉफी स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Coffee Scrub)

इसके लिए 2 चम्मच कॉफी पाउडर
1 चम्मच नारियल तेल या जैतून तेल
1 चम्मच एलोवेरा जेल
अगर डैंड्रफ की समस्या है तो कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल

बालों पर लगाने का तरीका (How To Apply)

सभी चीजों को मिलाकर हल्के गीले बालों पर लगाएं।
इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें।
10 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।
हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें।

ध्यान रखें ये बातें (Important Instructions)

किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए पहले पैच टेस्ट करें।
बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें।
अधिक इस्तेमाल करने से स्कैल्प ड्राय हो सकता है।

लाइफस्टाइल

Published on:

09 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / News Bulletin / Coffee For Hair Exfoliation: बालों के लिए वरदान से कम नहीं है कॉफी, स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए ऐसे करें यूज

