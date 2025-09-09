Coffee For Hair Exfoliation: बालों के लिए वरदान से कम नहीं है कॉफी, स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए ऐसे करें यूज

Coffee For Healthy Scalp: कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कॉफी हमारे दिन को तरोताजा बनाने में मदद करती है। कॉफी पीकर हम अपनी थकान भी भूल जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये कॉफी सिर्फ ताजगी देने में कारगर नहीं, बल्कि हमारे बालों को भी पोषण दे सकती है। अगर आप सोचते हैं कि बालों की खूबसूरती सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर से आती है, तो ऐसा नहीं है। बालों की देखभाल के लिए स्कैल्प की सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप भी डैंड्रफ, हेयर फॉल या ऑयली स्कैल्प जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो कॉफी स्क्रब आपके लिए एक नेचुरल और असरदार उपाय हो सकता है।
कॉफी के दाने स्कैल्प की गहराई से सफाई करते हैं और डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं।
जब आप स्कैल्प पर कॉफी से मसाज करते हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है।
एक्सफोलिएशन से स्कैल्प की गंदगी हटती है, जिससे डैंड्रफ कम होता है।
कॉफी स्कैल्प से टॉक्सिन्स निकालती है और उन्हें हेल्दी बनाने में मदद करती है।
इसके लिए 2 चम्मच कॉफी पाउडर
1 चम्मच नारियल तेल या जैतून तेल
1 चम्मच एलोवेरा जेल
अगर डैंड्रफ की समस्या है तो कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल
सभी चीजों को मिलाकर हल्के गीले बालों पर लगाएं।
इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें।
10 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।
हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें।
किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए पहले पैच टेस्ट करें।
बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें।
अधिक इस्तेमाल करने से स्कैल्प ड्राय हो सकता है।