Soda Can Damage Your Liver : सिर्फ 1 सोडा रोजाना पीने से 30 की उम्र तक लीवर हो सकता है खराब

Soda Can Damage Your Liver : गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया है कि कई सालों तक रोजाना सोडा पीने से लिवर की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें युवा लोगों में फैटी लिवर रोग भी शामिल है। ऑफिस के लंच से लेकर देर रात के नाश्ते तक, सोडा कई लोगों की डाइट का एक हिस्सा बन गया है। एक छोटी सी लत समय के साथ आपके लिवर के स्वास्थ्य को चुपचाप प्रभावित कर सकती है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विवियन असामोआ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि कैसे दिन में सिर्फ एक सोडा पीने से 30 साल की उम्र के लोगों में फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है।