Soda Can Damage Your Liver : सिर्फ 1 सोडा रोजाना पीने से 30 की उम्र तक लीवर हो सकता है खराब

Soda Can Damage Your Liver : एक डॉक्टर का कहना है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1 मीठा सोडा भी पीते हैं तो धीरे-धीरे आपका लिवर खराब हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कई स्वस्थ लोगों को फैटी लिवर की बीमारी के बारे में जानकर हैरान होते हुए देखा है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 09, 2025

Soda Can Damage Your Liver
Soda Can Damage Your Liver : सिर्फ 1 सोडा रोजाना पीने से 30 की उम्र तक लीवर हो सकता है खराब (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Soda Can Damage Your Liver : गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया है कि कई सालों तक रोजाना सोडा पीने से लिवर की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें युवा लोगों में फैटी लिवर रोग भी शामिल है। ऑफिस के लंच से लेकर देर रात के नाश्ते तक, सोडा कई लोगों की डाइट का एक हिस्सा बन गया है। एक छोटी सी लत समय के साथ आपके लिवर के स्वास्थ्य को चुपचाप प्रभावित कर सकती है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विवियन असामोआ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि कैसे दिन में सिर्फ एक सोडा पीने से 30 साल की उम्र के लोगों में फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है।

क्या दिन में सिर्फ एक सोडा पीने से आपके लिवर को नुकसान पहुंच सकता है?

एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, दिन में एक मीठा सोडा पीना भी आपके लिवर को धीरे-धीरे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वे बताती हैं कि उन्होंने बहुत से युवा और स्वस्थ लोगों को फैटी लिवर रोग के बारे में सुनकर हैरान होते हुए देखा है।

सबसे मुश्किल बात यह है कि लिवर अक्सर पहले से कोई संकेत नहीं देता। जब तक आपको लक्षण महसूस होते हैं, तब तक लिवर को नुकसान होना शुरू हो चुका होता है।

'वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी' में छपी एक रिसर्च के अनुसार, डॉ. विवियन बताती हैं कि सिर्फ 5-7 साल तक रोजाना सोडा पीने से आपका लिवर इन समस्याओं का शिकार हो सकता है:

– फैटी लिवर रोग (MASLD)

– लिवर पर निशान (फाइब्रोसिस)

– लिवर पर सूजन

अपने लिवर की सुरक्षा कैसे करें

एक बात जो बहुत से लोग नहीं जानते:

फैटी लिवर सिर्फ बुज़ुर्गों की समस्या नहीं है। मैंने 20 और 30 की उम्र के लोगों में इसका इलाज किया है। डॉ. विवियन यह भी बताती हैं कि FDA ने हाल ही में मध्यम से उन्नत फाइब्रोसिस वाले MASLD के लिए GLP-1 दवा को मंज़ूरी दी है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन वे कहती हैं कि रोकथाम ही सबसे जरूरी है।

छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोडा की जगह पानी, स्पार्कलिंग वॉटर या बिना चीनी वाली चाय पीने से न सिर्फ चीनी की मात्रा कम होती है, बल्कि यह आपके लिवर, आपकी ऊर्जा और आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है।

Published on:

09 Sept 2025 05:14 pm

Soda Can Damage Your Liver : सिर्फ 1 सोडा रोजाना पीने से 30 की उम्र तक लीवर हो सकता है खराब

