किसानों की समस्याओं पर कलेक्टर सख्त, मिल,मंडी और बिजली विभाग को दिखाया आइना

नरसिंहपुर. जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने कई मुद्दों पर सख्ती दिखाई, निर्देश दिए। लेकिन अधिकांश निर्देश वही रहे जो पहले भी दिए जा चुके हैं लेकिन उनका पालन अब तक सामने नहीं आ सका है। खास तौर पर शुगर रिकवरी जांच और समय पर गन्ना किसानों को भुगतान के मामले में पहले भी निर्देश हो चुके हैं लेकिन अब तक कहां जांच हुई यह प्रशासन स्पष्ट नहीं कर सका है।

बैठक में सबसे पहले यूरिया, डीएपी की उपलब्धता और जिले में आने वाली उर्वरक रैक की जानकारी मांगी गई। इस पर कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि उर्वरक उपलब्धता की सटीक और अपडेटेड जानकारी किसान संगठनों को उपलब्ध कराई जाए तथा सोशल मीडिया पर भी जारी की जाए। फसल बीमा योजना को लेकर किसानों ने भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। कलेक्टर ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से समन्वय कर भुगतान जल्द दिलाने और बीमा नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।

गन्ना किसानों को समय पर भुगतान का आदेश

गन्ना किसानों ने मिलों द्वारा भुगतान में होने वाली देरी और रिकवरी आधारित मूल्य को लेकर शिकायतें रखीं। कलेक्टर ने सहायक संचालक गन्ना को स्पष्ट निर्देश दिए कि गन्ना अधिनियम के अनुसार किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रिकवरी जांच किसानों की मौजूदगी में हो, मिल गेट पर समय व तारीख का डिस्प्ले अनिवार्य किया जाए और वजन तौल मशीनों की रैंडम जांच नापतौल विभाग द्वारा की जाए।

मंडी में कम दाम मिलने की शिकायत

मंडी में मक्का की कम दामों पर खरीद होने की शिकायत पर कलेक्टर ने मंडी सचिव को अधिक से अधिक व्यापारियों, विशेषकर बाहरी जिलों के व्यापारियों को बुलाने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को बेहतर भाव मिल सके। समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदी न हो। इस पर भी उन्होंने सख्ती दिखाई।

बिजली, ट्रांसफ ॉर्मर और नहरों की सफ ाई के मुद्दे प्रमुख

किसानों ने ट्रांसफ ॉर्मर जलने पर देरी से बदले जाने, बिजली सप्लाई घंटे कम होने और ट्रांसफ ॉर्मर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की मांग रखी। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल को निर्देशित किया कि सभी कार्रवाई समय-सीमा में कर किसानों को नियमानुसार सुविधा दी जाए। नहरों की सफ ाई और मरम्मत न होने की शिकायत पर कलेक्टर ने एनव्हीडीए और डब्ल्यूआरडी अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि सिंचाई प्रभावित न हो। जंगली सूअरों द्वारा फसल नुकसान और क्षतिपूर्ति न मिलने की बात पर कलेक्टर ने राजस्व और वन विभाग को निर्देश दिए कि पंचनामा समय पर बनाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने अपनी भूमि पर सागौन के पेड़ काटने और परिवहन की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। कलेक्टर ने इस प्रक्रिया को नियम अनुसार सहज करने को कहा। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों भारतीय किसान संघ, राष्ट्रवादी किसान आर्मी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत और किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी ली और कई बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।