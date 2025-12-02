कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ा, PM मोदी भी छूट गए पीछे, दिमाग हिला देंगे ये आंकड़े

डेटा एनालिसिस कंपनी ने बताया है कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा किसे देखा गया। (PC: AI)
BJP Vs Congress: चुनावी मैदान में भले ही भाजपा, कांग्रेस को करारी शिकस्त दे रही हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कांग्रेस नंबर 1 है। यूट्यूब पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के वीडियो देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कांग्रेस से पिछड़ गए हैं।
डेटा एनालिसिस कंपनी Data Beings ने 15 नवंबर से 21 नवंबर, यानी एक हफ्ते के यूट्यूब के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में कांग्रेस सबसे आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे जबकि उनकी पार्टी भाजपा चौथे नंबर पर है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बड़े खुलासे कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले भी उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। भले ही इन खुलासों के बावजूद कांग्रेस को बिहार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यूट्यूब के आंकड़े बता रहे हैं कि लोग कांग्रेस को सुनना चाहते हैं।
कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (Indian National Congress) पर 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मुकाबले काफी कम है, जिनके 29.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इसके बावजूद 15 से 21 नवंबर के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में कांग्रेस के चैनल पर 28 मिलियन व्यूज़ आए और व्यूज़ शेयर 39% रहा। वहीं, पीएम मोदी के आधिकारिक चैनल को 17.7 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 25% रहा। इस चैनल पर 'मन की बात' सहित प्रधानमंत्री की सभी गतिविधियों से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो यही समझ आता है कि लोगों ने पीएम मोदी से ज्यादा कांग्रेस को देखा।
इस मामले में तीसरे नंबर पर इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) रही। कांग्रेस की युवा इकाई के यूट्यूब चैनल को 15 से 21 नवंबर के बीच 11.9 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 17% रहा। यूथ कांग्रेस के 2.92 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर भाजपा रही। पार्टी के चैनल (Bharatiya Janata Party) पर 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। भाजपा को कुल 8.4 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 12% रहा। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस और उसकी युवा इकाई दोनों ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया।
पांचवें नंबर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) रही। 7.47 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले पार्टी के यूट्यूब चैनल पर 15 से 21 नवंबर तक 3.3 मिलियन व्यूज़ आए और व्यूज़ शेयर 5% रहा। टॉप 10 में आम आदमी पार्टी पंजाब और आम आदमी पार्टी गुजरात का यूट्यूब चैनल भी शामिल रहा। इन्हें क्रमश: 0.6 मिलियन और 0.4 मिलियन व्यूज़ मिले।
नेताओं की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दूसरे नंबर पर रहे। वहीं, नितिन गडकरी का 7वां नंबर रहा। 1.32 मिलियन सब्सक्राइबर वाले गडकरी के यूट्यूब चैनल को 0.6 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 1% रहा। 10वें नंबर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। शिवराज के आधिकारिक चैनल को 0.4 मिलियन व्यूज़ मिले। उनका व्यूज़ शेयर 1% रहा।
यह आंकड़े 15 से 21 नंबर तक के हैं, यानी यह दर्शाते हैं कि बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक बाद जनता ने सोशल मीडिया पर किसे सबसे ज्यादा देखा। इस चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पूरी तरह बिखर गए। आमतौर पर हारने वाले को लोग ज्यादा देखना-सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में यह आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग