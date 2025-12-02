Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ा, PM मोदी भी छूट गए पीछे, दिमाग हिला देंगे ये आंकड़े

Congress dominates YouTube views: यूट्यूब पर एक हफ्ते तक कांग्रेस का दबदबा रहा। व्यूज़ की जंग में राहुल गांधी की कांग्रेस पीएम मोदी की भाजपा से काफी आगे रही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 02, 2025

YouTube political viewership

डेटा एनालिसिस कंपनी ने बताया है कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा किसे देखा गया। (PC: AI)

BJP Vs Congress: चुनावी मैदान में भले ही भाजपा, कांग्रेस को करारी शिकस्त दे रही हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कांग्रेस नंबर 1 है। यूट्यूब पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के वीडियो देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कांग्रेस से पिछड़ गए हैं।

कांग्रेस को सुनना चाहते हैं लोग

डेटा एनालिसिस कंपनी Data Beings ने 15 नवंबर से 21 नवंबर, यानी एक हफ्ते के यूट्यूब के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में कांग्रेस सबसे आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे जबकि उनकी पार्टी भाजपा चौथे नंबर पर है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बड़े खुलासे कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले भी उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। भले ही इन खुलासों के बावजूद कांग्रेस को बिहार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यूट्यूब के आंकड़े बता रहे हैं कि लोग कांग्रेस को सुनना चाहते हैं।

Modi से ज्यादा कांग्रेस को देखा

कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (Indian National Congress) पर 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मुकाबले काफी कम है, जिनके 29.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इसके बावजूद 15 से 21 नवंबर के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में कांग्रेस के चैनल पर 28 मिलियन व्यूज़ आए और व्यूज़ शेयर 39% रहा। वहीं, पीएम मोदी के आधिकारिक चैनल को 17.7 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 25% रहा। इस चैनल पर 'मन की बात' सहित प्रधानमंत्री की सभी गतिविधियों से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो यही समझ आता है कि लोगों ने पीएम मोदी से ज्यादा कांग्रेस को देखा।

कांग्रेस की युवा इकाई से भी पीछे BJP

इस मामले में तीसरे नंबर पर इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) रही। कांग्रेस की युवा इकाई के यूट्यूब चैनल को 15 से 21 नवंबर के बीच 11.9 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 17% रहा। यूथ कांग्रेस के 2.92 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर भाजपा रही। पार्टी के चैनल (Bharatiya Janata Party) पर 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। भाजपा को कुल 8.4 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 12% रहा। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस और उसकी युवा इकाई दोनों ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया।

केजरीवाल की AAP 5वें नंबर पर

पांचवें नंबर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) रही। 7.47 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले पार्टी के यूट्यूब चैनल पर 15 से 21 नवंबर तक 3.3 मिलियन व्यूज़ आए और व्यूज़ शेयर 5% रहा। टॉप 10 में आम आदमी पार्टी पंजाब और आम आदमी पार्टी गुजरात का यूट्यूब चैनल भी शामिल रहा। इन्हें क्रमश: 0.6 मिलियन और 0.4 मिलियन व्यूज़ मिले।

गडकरी-शिवराज के मिले इतने Views

नेताओं की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दूसरे नंबर पर रहे। वहीं, नितिन गडकरी का 7वां नंबर रहा। 1.32 मिलियन सब्सक्राइबर वाले गडकरी के यूट्यूब चैनल को 0.6 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 1% रहा। 10वें नंबर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। शिवराज के आधिकारिक चैनल को 0.4 मिलियन व्यूज़ मिले। उनका व्यूज़ शेयर 1% रहा।

बहुत कुछ कहते हैं ये आंकड़े

यह आंकड़े 15 से 21 नंबर तक के हैं, यानी यह दर्शाते हैं कि बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक बाद जनता ने सोशल मीडिया पर किसे सबसे ज्यादा देखा। इस चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पूरी तरह बिखर गए। आमतौर पर हारने वाले को लोग ज्यादा देखना-सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में यह आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक, कहा – “भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत”
राष्ट्रीय
PM Narendra Modi expresses condolences on Dharmendra's death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / News Bulletin / कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ा, PM मोदी भी छूट गए पीछे, दिमाग हिला देंगे ये आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, SHO और रीडर लाइन हाजिर, हाईकोर्ट सख्त

Jodhpur lawyer misbehavior case
जोधपुर

3 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही मोहन सरकार! 49,600 करोड़ पहुंचा कर्ज

mp news
भोपाल

Cabinet Meeting Desisions : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

Cabinet Meeting Desisions
भोपाल

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी
बालाघाट

‘मैं तुम्हें पंसद करता हूं…’ 2 बीवियों’ से भर गया मन, तीसरी को ले आया ‘भाजपा नेता’

(Photo Source: AI Image)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.