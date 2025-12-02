कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ा, PM मोदी भी छूट गए पीछे, दिमाग हिला देंगे ये आंकड़े

कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (Indian National Congress) पर 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मुकाबले काफी कम है, जिनके 29.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इसके बावजूद 15 से 21 नवंबर के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में कांग्रेस के चैनल पर 28 मिलियन व्यूज़ आए और व्यूज़ शेयर 39% रहा। वहीं, पीएम मोदी के आधिकारिक चैनल को 17.7 मिलियन व्यूज़ मिले और व्यूज़ शेयर 25% रहा। इस चैनल पर 'मन की बात' सहित प्रधानमंत्री की सभी गतिविधियों से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो यही समझ आता है कि लोगों ने पीएम मोदी से ज्यादा कांग्रेस को देखा।