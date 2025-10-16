दीपावली, छठ पर्व और आगामी त्योहारों के चलते प्लेटफॉर्म, ट्रेनों में भीड़ की होगी निगरानी

बीना. दीपावली और छठ महापर्व के लिए क्राउड मैनेजमेंट पर मंडल कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीना स्टेशन के डिप्टी एसएस, मंडल वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक और थाना प्रभारी आरपीएफ को निर्देशित किया। बैठक का उद्देश्य त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्मों, ट्रेनों में क्राउड मैनेजमेंट और अन्य रेल सुविधाओं पर समीक्षा कर विचार किया गया। इस समीक्षा बैठक में विशेष रूप से आगामी त्योहार में स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर फोकस किया गया।

डीआरएम पंकज त्यागी ने कहा कि यात्री सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। उन्होंने संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने, संरक्षा से संबंधित सुधारों को योजनाबद्ध तरीके से पालन करने के लिए निर्देशित किया। स्टेशन पर यात्रियों के लिए होल्ंिडग एरिया बनाने और प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी हो, लिफ्ट, एस्क्लेटर की निरंतर मॉनीटरिंग, अनाउंसमेंट, सीसीटीवी कैमरे और अन्य रेल सुविधाओं को सुनिश्चित करने निर्देशित किया। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों और विस्फोटक सामग्रियों की लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेन्द्र बघेल और अभिराम खरे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्याम सिंह बरेडिया, सहायक वाणिज्य प्रबंधक नवल अग्रवाल, बीना आइपीएफ कमल सिंह मीणा, डिप्टी एसएस डीके जैन आदि मौजूद रहे।