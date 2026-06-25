Crude Oil Price: 72 डॉलर पर आया ब्रेंट क्रूड, US-Iran तनाव कम होने से तेल बाजार में आई बड़ी गिरावट, जानिए आज पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price On 25 June 2026: कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार को भी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही सामान्य होने से सप्लाई में रूकावट की आशंकाएं कम हुई हैं। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, जिससे आने वाले समय में तेल आयात करने वाले देशों और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। इसलिए भारत में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर रखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के दौरान भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी।