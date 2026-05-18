Crude Oil Price Hike: क्या फिर महंगी होने वाली है रसोई और गाड़ियों की रफ्तार?

तमाम वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बाद भी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड भारत के भविष्य को लेकर भरोसा जता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का निवेश चक्र मध्यम अवधि में बेहतर रहने की उम्मीद है। इसके पीछे मुख्य वजह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर लगातार ध्यान देना, घरेलू विनिर्माण को मिल रहा नीतिगत समर्थन और निजी निवेश में सुधार आना है। इसके अलावा, भारत के यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले संभावित व्यापार समझौते भी गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। इनसे निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी कंपनियों को पूंजी लगाने के नए अवसर मिलेंगे।