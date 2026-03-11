11 मार्च 2026,

बुधवार

समाचार

IPL 2026: क्या सुरेश रैना बतौर कोच CSK में वापसी करेंगे? फ्रैंचाइजी के सीईओ ने किया ये कन्फर्म

IPL 2026 के लिए क्‍या सुरेश रैना CSK में बतौर फिल्डिंग कोच वापसी करेंगे? हाल ही में इस तरह अफवाहों ने काफी जोर पकड़ा है। अफवाहों पर विराम लगाते फ्रैंचाइजी के सीईओ काशी विश्‍वनाथन ने इस पर बड़ा बयान दिया है।

भारत

image

lokesh verma

Mar 11, 2026

IPL 2026

सीएसके के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना। (फोटो सोर्स: IANS)

IPL 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के अगले सीजन का आगाज होने में सिर्फ 17 दिन शेष हैं। हाल ही में ऐसी अफवाहों ने काफी जोर पकड़ा था कि सुरेश रैना आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिपोर्ट में उन्‍होंने बतौर फिल्डिंग कोच टीम का हिस्‍सा बनाने की बात कही जा रही थी। बता दें कि 'चिन्ना थाला' के नाम से मशहूर भारत के पूर्व बल्‍लेबाजी ऑलराउंडर रैना को 2021 सीजन के बाद फ्रैंचाइजी से बाहर कर दिया गया था।

इस बार संजू सैमसन से बड़ी उम्‍मीदें

ज्ञात हो कि सीएसके पिछले साल आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने के बाद वापसी करना चाहता है, जो टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पहली बार हुआ। इस बार रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके से अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद है, क्‍योंकि इस बार इस टीम से संजू सैमसन भी खेलने वाले हैं, जो टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। वह अच्‍छी फॉर्म के साथ इस सीजन में सीएसके के अभियान का हिस्‍सा होंगे। रिपोर्ट की मानें तो 28 मार्च को सीएसके उद्घाटन मैच से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने अभियान का आगाज कर सकती है।

क्या सुरेश रैना की वापसी की उम्मीद नहीं है?

एक तमिल न्यूज चैनल पर बात करते हुए सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कन्फर्म किया कि रैना आईपीएल 2026 के लिए फ्रैंचाइजी के फील्डिंग कोच नहीं होंगे। बता दें कि इन अफवाहों को सीएसके के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने ही हवा दी थी, जिसमें फ्रेंचाइजी ने कहा था कि 22 मार्च को एक बड़ी घोषणा की जाएगी। हालांकि, कई फैंस ने अंदाज़ा लगाया है कि रैना सपोर्ट स्टाफ के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं। अब इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है। सीईओ ने कहा कि सुरेश रैना फील्डिंग कोच नहीं हैं। यह एक बेबुनियाद अफवाह है।

पिछले सीजन के आखिर में किया गया था ये दावा

बता दें कि आईपीएल 2025 के आखिर में रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुरेश रैना अगले सीजन में बैटिंग कोच के तौर पर सीएसके में वापस आएंगे। सीएसके के इस लेजेंड से टेलीविजन पर इस बारे में सवाल भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया।

आईपीए 2026 के लिए सीएसके टीम

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (राजस्‍थान रॉयल्‍स से ट्रेड किए गए), एम धोनी (विकेट कीपर), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फाउलक्‍स

IPL 2026

Published on:

11 Mar 2026 02:41 pm

Hindi News / News Bulletin / IPL 2026: क्या सुरेश रैना बतौर कोच CSK में वापसी करेंगे? फ्रैंचाइजी के सीईओ ने किया ये कन्फर्म

