IPL 2026: क्या सुरेश रैना बतौर कोच CSK में वापसी करेंगे? फ्रैंचाइजी के सीईओ ने किया ये कन्फर्म

ज्ञात हो कि सीएसके पिछले साल आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने के बाद वापसी करना चाहता है, जो टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पहली बार हुआ। इस बार रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके से अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद है, क्‍योंकि इस बार इस टीम से संजू सैमसन भी खेलने वाले हैं, जो टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। वह अच्‍छी फॉर्म के साथ इस सीजन में सीएसके के अभियान का हिस्‍सा होंगे। रिपोर्ट की मानें तो 28 मार्च को सीएसके उद्घाटन मैच से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने अभियान का आगाज कर सकती है।