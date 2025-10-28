Cyclonic Montha…क्या है इसकी खास बात कि ले आया देशभर में बिन बारिश बरसात

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था। चेन्नई से 560 किमी, काकीनाडा से 620 किमी और विशाखापत्तनम से 650 किमी दूर केंद्रित था। पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मंगलवार सुबह तक इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। प्रभावित होने वाले जिलों में स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया है और लोगों को आवश्यक कामों के लिए ही घर से बहार निकलने की हिदायत दी गई है। पर्यटकों एवं मछुआरों के लिए बीच बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एमडी प्रखर जैन ने कहा कि चक्रवात के दौरानन मौसम शांत होने से संतुष्ट न हों, सतर्क रहें।