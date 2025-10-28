दलित युवक के साथ अभद्रता, मुर्गा बनाकर बीच सड़क पर पिटाई, बनाया वीडियो, तीन पर मुकदमा दर्ज

Dalit youth beaten up in Etawah इटावा में दलित युवक के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक की बीच सड़क पर पिटाई की जा रही है। इस दौरान उसे मुर्गा भी बनाया गया है और बेइज्जत किया गया है। इसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया है। पीड़ित दलित युवक ने थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही अन्य घटनाएं सही नहीं पाई गई हैं। मामला भरथना थाना क्षेत्र का है।