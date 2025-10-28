दलित युवक के साथ अभद्रता, मुर्गा बनाकर बीच सड़क पर पिटाई, बनाया वीडियो, तीन पर मुकदमा दर्ज

Dalit youth beaten up in Etawah इटावा में दलित युवक के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक की बीच सड़क पर पिटाई की जा रही है। इस दौरान उसे मुर्गा भी बनाया गया है और बेइज्जत किया गया है। इसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया है। पीड़ित दलित युवक ने थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही अन्य घटनाएं सही नहीं पाई गई हैं। मामला भरथना थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी नगर मोहल्ला निवासी सुमित दिवाकर ने थाने में अपने साथ हुई मारपीट की घटना की तहरीर दी है। जिसमें उन्होंने बताया है कि नंदन गुप्ता, लड्डू गुप्ता और सत्येंद्र कुमार निवासी पुराना भरथना ने उनके साथ मारपीट की है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में भरथना थाना पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि सुमित दिवाकर की तहरीर पर भरथना थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपनी तहरीर में सुमित दिवाकर ने बताया कि उसके साथ मारपीट की घटना की गई है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। जांच के दौरान सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही अन्य घटनाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
