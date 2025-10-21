दिवाली पर गैस चेंबर बनी दिल्ली, AQI 500 पार

दिल्ली में अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब है। सुबह आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धीमी हवाओं के चलते प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं।