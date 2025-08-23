Patrika LogoSwitch to English

समाचार

चमोली में आधी रात बादल फटने से तबाही: कई घर मलबे में दबे, युवती की मौत, सीएम धामी बोले- स्थिति पर नजर

उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आधी रात बादल फटने से तबाही मच गई। मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। सड़कों, घरों और दुकानों में मलबा भर गया है। SDRF और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 23, 2025

Cloudburst Video,Cloudburst Video chamoli,Cloudburst Video uttarakhand

उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। आधी रात करीब 12 बजे राड़ीबगड़ इलाके में आसमान से बरसी आफत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। तेज बारिश के साथ आया मलबा घरों, दुकानों और सड़कों को अपने साथ बहा ले गया। इस आपदा में सागवाड़ा गांव की एक युवती मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि चेपड़ों बाजार से एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है।

प्रशासनिक इमारतें भी डूबीं मलबे में

वहीं, नगर पंचायत थराली के कोटडीप में दुकानों और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गईं और भारी क्षति हुई। कई बाइक और अन्य वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए हैं।

यातायात पूरी तरह बाधित

भारी मलबे और बारिश ने थराली-ग्वालदम मार्ग और थराली-सागवाड़ा मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। मिंग्गदेरा के पास नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई। कस्बे की सड़कों पर इतना मलबा भर गया कि वे तालाब जैसी दिखने लगीं।

अफरा-तफरी और बचाव कार्य

SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की टीम बंद मार्ग खोलने की कोशिश कर रही है।

स्कूल-आंगनबाड़ी बंद

जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए शनिवार (23 अगस्त) को थराली तहसील के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि लगातार बारिश और मलबे के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी ताकत से मौके पर जुटी हुई हैं।

चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि थराली में बादल फटने की घटना के कारण काफी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आने से कविता नाम की महिला के दबने का पता चला है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही हमारी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।"

Published on:

23 Aug 2025 09:48 am

चमोली में आधी रात बादल फटने से तबाही: कई घर मलबे में दबे, युवती की मौत, सीएम धामी बोले- स्थिति पर नजर

