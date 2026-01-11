बड़ी सौगात: MP के जंगल के बीच बनेगा फ्लाईओवर, सड़क से दिखेगी सुंदर घाटी

New Flyover construction: पन्ना जिले में स्थित पवई बायपास का निर्माण तेज गति से जारी है और इसमें एक विशेष फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जो चांदा घाटी से पवई अस्पताल तक फैलेगा। कुल 11 किमी लंबी इस बायपास परियोजना की अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपए है। फ्लाईओवर की लंबाई 250 मीटर होगी, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को घाटी के प्राकृतिक सौदर्य का नजारा सड़क से ही देखने को मिलेगा।