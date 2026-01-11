11 जनवरी 2026,

रविवार

पन्ना

बड़ी सौगात: MP के जंगल के बीच बनेगा फ्लाईओवर, सड़क से दिखेगी सुंदर घाटी

MP News: चांदा घाटी के ऊपर बन रहा फ्लाईओवर इस मार्ग को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने जा रहा है। इस फ्लाईओवर को बनाने की लागत 68 करोड़ है।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Jan 11, 2026

New Flyover construction on Pawai bypass stunning views mp news

New Flyover construction on Pawai bypass (फोटो-Freepik)

New Flyover construction: पन्ना जिले में स्थित पवई बायपास का निर्माण तेज गति से जारी है और इसमें एक विशेष फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जो चांदा घाटी से पवई अस्पताल तक फैलेगा। कुल 11 किमी लंबी इस बायपास परियोजना की अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपए है। फ्लाईओवर की लंबाई 250 मीटर होगी, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को घाटी के प्राकृतिक सौदर्य का नजारा सड़क से ही देखने को मिलेगा।

फ्लाई ओवर का उद्देश्य केवल यातायात सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि घाटी को पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। घाटी की हरी-भरी वादियों और झरनों की खूबसूरती अब यात्रियों के बेहद करीब आएगी। इससे पवई बायपास से गुजरते लोग आराम से रुककर प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकेंगे और फोटो खींचने का अवसर भी मिलेगा। (MP News)

जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य

सुरक्षा के मामले में भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। फ्लाई ओवर के दोनों ओर सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही है, ताकि घाटी के पेड़ पत्थर मार्ग पर न गिरे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

मार्ग में छोटे-बड़े कुल 11 पुल पुलियों का होगा निर्माण

बताया गया कि बायपास परियोजना में 3 माइनर ब्रिज और 11 छोटे पुल और पुलियों का निर्माण भी शामिल है। अब तक इस 11 किलोमीटर लंबे मार्ग का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परियोजना शुरू में अगस्त 2025 तक पूरी होने का लक्ष्य थी, लेकिन अब इसे जून 2026 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Published on:

11 Jan 2026 04:34 am

पन्ना / बड़ी सौगात: MP के जंगल के बीच बनेगा फ्लाईओवर, सड़क से दिखेगी सुंदर घाटी

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

