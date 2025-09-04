डायल 100 आऊट, 112 इन, मैदान में उतरीं 50 हाइटैक गाडिय़ां

डायल 112 वाहन सिर्फ पुलिसिंग तक सीमित नहीं है इस यह वाहन आपात हालात में मददगार भी साबित होंगे।

इन गाडिय़ों को वायरलेस, डिजिटल नेविगेशन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और बॉडीवार्न कैमरे तकनीकों से लैस किया गया है। बॉडीवार्न कैमरे से घटनाएं मौके पर ही रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा हादसे या घटना में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेगी। वाहन स्ट्रेचर से लैस हैं। घायल को अस्पताल ले जाने के लिए इनकी सीट को आवश्यकता के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा।