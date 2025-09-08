संगठन गतिविधियों और उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा

लघु औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर है फोकस

हनुमानगढ़. लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष बालकृष्ण परिहार ने कहा कि लघु उद्योग भारती संगठन का उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को जानना और उनका समाधान करवाना है। संगठन की इकाइयां देश भर में सक्रिय हैं और संगठन का जोधपुर प्रांत के 13 जिलों में ५७ इकाइयां कार्यरत हैं और इसमें चार हजार ६४८ सदस्य वर्तमान में हैं और यह निरन्तर बढ़ रहे हैं। यहां एक दिवसीय प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एमएसएमई (लघु और सूक्ष्म उद्योग) उद्योगों के सुरक्षित भविष्य के लिए संगठन निरन्तर कार्यरत है। संगठन लघु उद्यमियों के लिए एक प्लेटफार्म का कार्य करता है, संगठन उद्यमियों की समस्याओं को सुनता और उन्हें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उचित मंच के माध्यम से समाधान करवाता है। इस मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हर्ष कंसल, बीकानेर जिला समन्वयक प्रकाश नवहाल व करणी इकाई अध्यक्ष विनोद धानुका, नगर अध्यक्ष उमाशंकर गर्ग मौजूद रहे।