समाचार

हनुमानगढ़. लघु उद्योग भारती की हनुमानगढ़ जिला इकाई, हनुमानगढ़ जंक्शन नगर इकाई और हनुमानगढ़ टाउन नगर इकाई की संयुक्त बैठक रविवार को टाउन-जंक्शन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित हुई। बैठक की [&hellip;]

लघु उद्योग भारती की संयुक्त बैठक संपन्न

संगठन गतिविधियों और उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा

प्रांतीय अध्यक्ष ने दिए मार्गदर्शन और गुरु मंत्र

हनुमानगढ़. लघु उद्योग भारती की हनुमानगढ़ जिला इकाई, हनुमानगढ़ जंक्शन नगर इकाई और हनुमानगढ़ टाउन नगर इकाई की संयुक्त बैठक रविवार को टाउन-जंक्शन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जोधपुर प्रांत के नवनियुक्त अध्यक्ष बालकृष्ण परिहार ने की। बैठक में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हर्ष कंसल, बीकानेर जिला समन्वयक प्रकाश नवहाल, करणी इकाई अध्यक्ष विनोद धानुका, जिला संरक्षक हमेंद्र चमडिय़ा, जिला अध्यक्ष सुभाष रोहतकिया, सचिव रामकुमार सहारण, हनुमानगढ़ जंक्शन अध्यक्ष उमा शंकर गर्ग, टाउन अध्यक्ष सुभाष सिंगला, जंक्शन सचिव रजत कुमार, टाउन सचिव कृष्ण कुमार जांगिड़, प्रांत सचिव सतीश गोयल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश बंसल, सदस्य हरीश दफ़्तरी और श्रीगंगानगर से अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष आदित्य चितलांगिया सहित टाउन व जंक्शन के समस्त कॉटन फैक्ट्री मालिक शामिल हुए। बैठक में हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले की कॉटन इकाइयों के संचालकों ने प्रांतीय अध्यक्ष को कॉटन एण्ड जीनिंग इकाइयों की समस्याओं से अवगत करवाया।

बैठक में संगठन की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि लघु उद्योग भारती का उद्देश्य छोटे व मझोले उद्योगों को मजबूत करना और उन्हें प्रतिस्पर्धा के दौर में सक्षम बनाना है। इस अवसर पर उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। पानी, बिजली, कराधान व कच्चे माल की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों को प्रमुख रूप से उठाया गया। बैठक में संगठन की गतिविधियों को गति देने तथा नए सदस्यों को जोडऩे की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन के माध्यम से उद्योग जगत को मजबूत बनाने और उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी रखे गए।

प्रांतीय अध्यक्ष अध्यक्ष बालकृष्ण परिहार ने संगठन की कार्यप्रणाली, गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को संगठित रहकर आगे बढऩा चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से हो सके।

परिहार ने उद्यमियों को संगठन की ताकत से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन दिया और गुरु मंत्र प्रदान किए। बैठक के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन हुआ।

लघु औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर है फोकस
हनुमानगढ़. लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष बालकृष्ण परिहार ने कहा कि लघु उद्योग भारती संगठन का उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को जानना और उनका समाधान करवाना है। संगठन की इकाइयां देश भर में सक्रिय हैं और संगठन का जोधपुर प्रांत के 13 जिलों में ५७ इकाइयां कार्यरत हैं और इसमें चार हजार ६४८ सदस्य वर्तमान में हैं और यह निरन्तर बढ़ रहे हैं। यहां एक दिवसीय प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एमएसएमई (लघु और सूक्ष्म उद्योग) उद्योगों के सुरक्षित भविष्य के लिए संगठन निरन्तर कार्यरत है। संगठन लघु उद्यमियों के लिए एक प्लेटफार्म का कार्य करता है, संगठन उद्यमियों की समस्याओं को सुनता और उन्हें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उचित मंच के माध्यम से समाधान करवाता है। इस मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हर्ष कंसल, बीकानेर जिला समन्वयक प्रकाश नवहाल व करणी इकाई अध्यक्ष विनोद धानुका, नगर अध्यक्ष उमाशंकर गर्ग मौजूद रहे।

प्रांतीय पदाधिकारियों का किया सम्मान
हनुमानगढ़. लद्यु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष बालकृष्ण परिहार, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हर्ष कंसल, बीकानेर जिला समन्वयक प्रकाश नवहाल व करणी इकाई अध्यक्ष विनोद धानुका ने रविवार को हनुमानगढ़ रीको क्षेत्र के फेज द्वितीय का दौरा किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पारस गर्ग एवं सह जिला संयोजक दीपक अग्रवाल ने प्रांतीय पदाधिकारियों का पटका पहना कर और साहित्य प्रदान कर सम्मान किया। इस मौके पर जंक्शन नगर इकाई अध्यक्ष उमाशंकर गर्ग, विपुल गोयल, विनोद गर्ग आदि मौजूद थे।

Updated on:

08 Sept 2025 01:35 pm

Published on:

08 Sept 2025 01:34 pm

