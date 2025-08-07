CG News: मध्यान्ह भोजन में परोसा श्वान का जूठा सब्जी, प्रधानपाठक शिक्षक निलंबित

घटना 28 जुलाई की है, जब स्कूल की रसोई में तैयार मध्यान्ह भोजन की सब्जी को छुट्टा श्वान ने जूठा कर दिया था। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने वह खाना 84 बच्चों को परोस दिया। इतना ही नहीं, बाद में मामले को छिपाने की कोशिश भी की गई। बच्चों को गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज का टीका भी लगवा दिया गया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा ने दोनों शिक्षकों को निलंबित किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय सिमगा नियत किया गया है।