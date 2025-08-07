CG News: मध्यान्ह भोजन में परोसा श्वान का जूठा सब्जी, प्रधानपाठक शिक्षक निलंबित

CG News: शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में मध्यान्ह भोजन में श्वान की जूठी सब्जी परोसने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
घटना 28 जुलाई की है, जब स्कूल की रसोई में तैयार मध्यान्ह भोजन की सब्जी को छुट्टा श्वान ने जूठा कर दिया था। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने वह खाना 84 बच्चों को परोस दिया। इतना ही नहीं, बाद में मामले को छिपाने की कोशिश भी की गई। बच्चों को गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज का टीका भी लगवा दिया गया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा ने दोनों शिक्षकों को निलंबित किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय सिमगा नियत किया गया है।
तीन अन्य शिक्षक रविलाल साहू, नेमीचंद बघेल और नामप्यारी ध्रुव पर भी कार्रवाई हुई है। इन शिक्षकों पर तथ्य छिपाने और सहयोग करने का आरोप है। इसके चलते उनकी आगामी एक साल की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।