सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- डील नहीं हुई तो ईरान पर बमबारी जारी रहेगी

इस सीधे टकराव और ट्रंप की धमकी का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। 'डील नहीं तो बमबारी' के बयान सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में दहशत फैल गई है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा जा रहा है। यदि खाड़ी क्षेत्र में फिर से बमबारी शुरू होती है, तो तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट सकती है। इसका भारत जैसे उन विकासशील देशों को सीधा और सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा और ईंधन जरूरतों के लिए मुख्य रूप से मध्य पूर्व पर निर्भर हैं।