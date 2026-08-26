माइनस 15 डिग्री तापमान में 22 हजार फीट ऊंचाई से छलांग, भारत के स्वदेशी पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण

Military Combat Parachute System: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान ADRDE के प्रशिक्षित जम्परों ने 22 हजार की ऊंचाई से छलांग लगाई। इस दौरान तापमान शून्य से नीचे माइनस 15 डिग्री सेल्सियस के करीब था। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पैराशूट प्रणाली और उससे जुड़े सभी स्वदेशी उप-तंत्रों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया।