दशहरा कल : उत्सव में होंगी झांकियां और नृत्य नाटिका मंचन और सजेगी रंगोली

इस बार रावण का पुतला 40 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले &8-&8 फीट ऊंचे होंगे। हालांकि पुतला बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि रावण करीब 70 फीट और बाकी दोनों पुतले 50-50 फीट तक खड़े होंगे। इसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रावण के मुखौटे में 10 सिर लगाए जाएंगे।