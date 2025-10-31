ट्रेड वॉर में नरमी, भारत के लिए सकारात्मक संकेत

चीन-अमरीका टैरिफ वार के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई थी, जिससे भारत के शेयर बाजार और निवेश पर असर पड़ा था। कटौती के बाद वैश्विक बाजारों में स्थिरता आएगी, जो भारत के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इससे भारत के उद्योगों में पूंजी निवेश बढ़ेगा। ज्ञात हो इस वर्ष अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारी बिकवाली कर भारतीय शेयर बाजार से पूंजी निकाली है, लेकिन अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का झुकाव भारत की ओर बढ़ सकता है, जिससे पूंजी बाजार सुसंगठित होंगे और आर्थिक विश्वास के लिए संसाधन बढ़ेंगे। अमरीका-चीन व्यापार तनाव में कटौती से भारत को अमरीका बाजार में अपने निर्यात को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। 2024-25 में भारत ने अमरीका को 86 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया है, जो भारत के निर्यात वर्ग के लिए एक बड़ा अवसर है। इसके अलावा, टैरिफ में कमी से भारत के निर्यातों को लागत में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और वे अमरीका बाजार में बेहतर पहुंच बना सकेंगे। चीन के साथ व्यापार सहयोग भी बढ़ रहा है। भारत का चीन के बाजार में निर्यात 22 प्रतिशत तक बढ़ा है। चीन भारतीय प्रीमियम उत्पादों का स्वागत कर रहा है, जिससे भारत के लिए एक नई व्यापार संभावना खुली है। इसलिए दोनों महाशक्तियों में टैरिफ वार में कमी, भारत को निर्यात को दोहरा लाभ प्रदान कर सकती है।