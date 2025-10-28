गांवों की सरकार के लिए चुनाव चिन्ह तय, चौपालों पर बहस

प्रदेश में पंचायत राज के पुर्नगठन का प्रारूप तैयार हो गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक गठन की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज चुनाव नए साल में कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और अभ्यर्थियों के लिए चुनाव चिंह भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में भीलवाड़ा जिले के गांवों की चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों और बाजारों तक चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पंचायतों में सरंपच ही प्रशासक की जिमेदारी संभाले हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर इस बार जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच व वार्ड पंच पद के मुक्त उमीदवारों के लिए कई रोचक प्रतीक तय किए हैं, जो इन दिनों चर्चा में हैं।