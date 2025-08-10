डेढ़ साल बाद भी सात प्रोसेस इकाइयों में नहीं लगे फिल्टर एयर बेग

वस्त्रनगरी में खुले में धुआं छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरपीसीबी) ने करीब डेढ़ साल पहले सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयां आधुनिक तकनीक के एयर बेग फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि वातावरण में फैलने वाले हानिकारक धुएं को रोका जा सके। मकसद था, औद्योगिक धुएं से कर्मचारियों और आसपास के बाशिंदों को राहत मिलना। लेकिन, समय सीमा पूरी हो जाने के बावजूद अब भी कई इकाइयां आदेश की पूरी पालना नहीं कर पाई हैं।