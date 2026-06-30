अब ट्रेन या प्लेटफार्म पर भीख मांगने, उत्पात करने पर लगेगा जुर्माना, सिवनी स्टेशन पर चला अभियान

यात्रियों को बताया जा रहा है कि भीख मांगना, रेलवे परिसर में अवैध तरीके से कोई भी सामग्री का विक्रय करना, शराब अथवा नशे की अवस्था में उपद्रव करना, बिना टिकट यात्रा करना, फर्जी अथवा हस्तांतरित (ट्रांसफर) टिकट का उपयोग करना, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे मामलों में संशोधित दंड प्रावधान लागू किए गए हैं। कई मामलों में आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना जमा कर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकता है।