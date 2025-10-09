क्षेत्रीय आकांक्षा, वैश्विक महत्वाकांक्षा थीम पर पहली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आगाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की यह क्षेत्रीय श्रृंखला राज्य के हर हिस्से की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का सशक्त मंच बनेगी। वर्ष 2024 की वाइब्रेंट गुजरात समिट में उत्तर गुजरात के लिए हुए 7100 एमओयू में से 72 प्रतिशत प्रोजेक्ट पहले ही कमीशन्ड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को व्यापारी राज्य से आगे बढ़ाकर ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर बनाया है। आज गुजरात 68.9 अरब डॉलर के एफडीआई और देश के औद्योगिक उत्पादन में 18 प्रतिशत योगदान के साथ अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात अब एक आंदोलन बन चुका है जो गुजरात से विकसित भारत की दिशा में अगला बड़ा कदम सिद्ध होगा।