एमपी में जानलेवा बनी प्रचंड गर्मी, एक ही शहर में 5 लोगों ने तोड़ दिया दम

एमपी में जानलेवा बनी प्रचंड गर्मी, एक ही शहर में 5 लोगों ने तोड़ दिया दम

Five died in MP due to heat and heat wave भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि लोग दम तोड़ रहे हैं। हाल ये है कि केवल ग्वालियर में ही भीषण गर्मी और लू से पांच लोगों की माैत हो गई है।

भोपाल•Jun 06, 2024 / 04:14 pm• deepak deewan

Five died in MP due to heat and heat wave – एमपी के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कुछ दिनों की राहत के बाद 2 दिनों से फिर तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 6 जून यानि गुरुवार को तो राज्य में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक चले जाने की संभावना जताई है। भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि लोग दम तोड़ रहे हैं। हाल ये है कि केवल ग्वालियर में ही भीषण गर्मी और लू से पांच लोगों की माैत हो गई है।