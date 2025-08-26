Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें लेट, मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित, जानें क्या है समस्या ?

जयपुर। मानसून की बारिश ने हवाई यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। लगातार हो रही बरसात और बिगड़े मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हो रही हैं। यात्रियों को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने के साथ-साथ जेब पर भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, एयरलाइन कंपनियां इसे 'ऑपरेशनल कारण' बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं।