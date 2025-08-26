Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें लेट, मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित, जानें क्या है समस्या ?

जयपुर एयरपोर्ट पर मानसून का बड़ा असर पड़ रहा है। लगातार बारिश से दर्जनों उड़ानें घंटों देरी से चल रही हैं, मुंबई रूट सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यात्रियों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स छूट रही हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ रहा है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 26, 2025

Flights from Jaipur airport delayed
फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। मानसून की बारिश ने हवाई यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। लगातार हो रही बरसात और बिगड़े मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हो रही हैं। यात्रियों को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने के साथ-साथ जेब पर भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, एयरलाइन कंपनियां इसे 'ऑपरेशनल कारण' बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं।

पुणे, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलूरू, कोलकाता और लखनऊ सहित कई प्रमुख शहरों की फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पर एक से छह घंटे तक लेट हो रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मुंबई रूट पर सामने आ रही है। एयरलाइंस का तर्क है कि सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट तभी उड़ान भर रही है जब मौसम अनुकूल हो, लेकिन इससे यात्रियों की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं।

क्यों हो रही है देरी ?

एयरलाइन प्रतिनिधियों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान रनवे पर विजिबिलिटी प्रभावित होती है और फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ जाता है। मानसून सीजन में यह आम समस्या बन जाती है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें और अतिरिक्त समय लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचे।

कनेक्टिंग फ्लाइट वाले प्रभावित

सबसे बड़ी दिक्कत उन यात्रियों के लिए है जिनकी आगे अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट है। जयपुर से देरी से रवाना होने के कारण उनकी आगे की उड़ानें छूट रही हैं। ऐसे में यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कई को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो कुछ को दूसरे शहरों में रुकने की मजबूरी भी झेलनी पड़ी है।

नाराजगी भी

यात्री सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि एयरलाइंस की ओर से समय पर सही सूचना नहीं दी जाती, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है।

Published on:

26 Aug 2025 09:53 am

Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें लेट, मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित, जानें क्या है समस्या ?

