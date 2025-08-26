Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें लेट, मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित, जानें क्या है समस्या ?

जयपुर। मानसून की बारिश ने हवाई यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। लगातार हो रही बरसात और बिगड़े मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हो रही हैं। यात्रियों को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने के साथ-साथ जेब पर भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, एयरलाइन कंपनियां इसे 'ऑपरेशनल कारण' बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं।
पुणे, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलूरू, कोलकाता और लखनऊ सहित कई प्रमुख शहरों की फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पर एक से छह घंटे तक लेट हो रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मुंबई रूट पर सामने आ रही है। एयरलाइंस का तर्क है कि सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट तभी उड़ान भर रही है जब मौसम अनुकूल हो, लेकिन इससे यात्रियों की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं।
एयरलाइन प्रतिनिधियों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान रनवे पर विजिबिलिटी प्रभावित होती है और फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ जाता है। मानसून सीजन में यह आम समस्या बन जाती है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें और अतिरिक्त समय लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचे।
सबसे बड़ी दिक्कत उन यात्रियों के लिए है जिनकी आगे अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट है। जयपुर से देरी से रवाना होने के कारण उनकी आगे की उड़ानें छूट रही हैं। ऐसे में यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कई को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो कुछ को दूसरे शहरों में रुकने की मजबूरी भी झेलनी पड़ी है।
यात्री सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि एयरलाइंस की ओर से समय पर सही सूचना नहीं दी जाती, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है।