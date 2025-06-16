तालाब, बावड़ी, नाडिया, कुएं आदि हमारे पौराणिक परंपरागत जल स्रोत है। पहले की पीढिय़ां इन्हीं से पानी पीती थी। हमारा दायित्व बनता है कि इन पौराणिक परंपरागत जल स्त्रोतों को साफ सुथरा बनाए रखें। इनका सरंक्षण करें। ये विचार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को एक दिवसीय रामदेवरा दौरे के दौरान कहे। वे यहां रामदेवरा ग्राम पंचायत के मावा गांव में जल सरंक्षण को लेकर हरखेड़ी नाडी के किनारे हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। रामदेवरा में सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मावा गांव में जल स्त्रोत हरखेड़ी नाडी की विधिवत पूजा-अर्चना और गंगाजल अर्पण के साथ पुजारी राजेंद्र छगानी ने करवाई। इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा, पोकरण विधायक महंत प्रताप पूरी, जिला प्रमुख प्रतापसिंह सोलंकी, जिला कलेक्टर प्रतापसिंह नाथावात ,एसपी सुधीर चौधरी, जिलापरिषद सीओ रश्मि रानी,सांकड़ा प्रधान भगवत सिंह तंवर,सरपंच समंदर सिंह तंवर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंत्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप, पर्यावरण दिवस और गंगादशमी के अवसर पर यह महत्वाकांक्षी अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी हिस्सों में पूर्व में सदैव जल संकट गंभीर रहा है। वर्तमान में नहरों से स्थिति बदली है। ऐसे में यह अभियान न केवल पर्यावरणीय जागरुकता बढ़ाएगा, बल्कि जल संचयन के प्रति जनमानस को प्रेरित भी करेगा। उन्होंने मां के नाम एक पेड़ का उल्लेख करते हुए पौधरोपण को भी अभियान का अहम हिस्सा बताया। स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक मुक्त भविष्य का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थितजनों को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भविष्य की और जल स्रोतों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रताप पूरी ने भी जल और पौधों की महत्ता पर विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग मंत्री सुमित गोदारा के रामदेवरा ग्राम पंचायत के मावा गांव की हरखेड़ी नाडी पर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया गया।