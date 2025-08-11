11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

आइआइटी खड़गपुर में पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ नियुक्त

सात माह में चार आत्महत्याओं के बाद उठाया गया कदम कोलकाता. आइआइटी खड़गपुर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ को नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी सेंटर फॉर ओशन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज के प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई है। यह निर्णय सात [&hellip;]

जयपुर

Nitin Kumar

Aug 11, 2025

IIT Kharagpur

सात माह में चार आत्महत्याओं के बाद उठाया गया कदम

कोलकाता. आइआइटी खड़गपुर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ को नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी सेंटर फॉर ओशन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज के प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई है। यह निर्णय सात महीनों में चार छात्रों की आत्महत्या के मामलों के बाद लिया गया है। हाल ही में 18 जुलाई को चौथे वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र रितम मंडल ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि मौजूदा सिस्टम में खामियां हैं और छात्रों के कल्याण के लिए अलग पद आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या, चाहे छोटी ही क्यों न हो, उसका समाधान प्राथमिकता से होगा। यह देश के 23 आइआइटी में पहली बार है कि डीन स्तर पर केवल छात्र कल्याण के लिए पद बनाया गया है।

छात्रों की मदद के लिए नई और मौजूदा पहलें

नए डीन का काम व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान और समाधान पर केंद्रित होगा, जबकि स्टूडेंट अफेयर्स डीन आवास व अनुशासन जैसे प्रशासनिक मामले देखेंगे। आइआइटी खड़गपुर में पहले से एआइ आधारित ‘सेतु’ प्लेटफॉर्म, पुनर्गठित काउंसलिंग सेंटर, ‘कैंपस मदर्स’, छात्र टास्क फोर्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप मौजूद हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सुधार में मदद करेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 12:38 am

Hindi News / News Bulletin / आइआइटी खड़गपुर में पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ नियुक्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.