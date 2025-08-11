आइआइटी खड़गपुर में पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ नियुक्त

कोलकाता. आइआइटी खड़गपुर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए पहली बार ‘स्टूडेंट वेल बीइंग डीन’ को नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी सेंटर फॉर ओशन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज के प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई है। यह निर्णय सात महीनों में चार छात्रों की आत्महत्या के मामलों के बाद लिया गया है। हाल ही में 18 जुलाई को चौथे वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र रितम मंडल ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि मौजूदा सिस्टम में खामियां हैं और छात्रों के कल्याण के लिए अलग पद आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या, चाहे छोटी ही क्यों न हो, उसका समाधान प्राथमिकता से होगा। यह देश के 23 आइआइटी में पहली बार है कि डीन स्तर पर केवल छात्र कल्याण के लिए पद बनाया गया है।