आदिवासी क्षेत्र की बालिका ने प्रदेश में फहराया परचम, जीता गोल्ड

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आपरीखेड़ा स्कूल की छात्रा लीलकी ने लगाई 4.97 मीटर छलांग

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Nov 01, 2025

सिरोही. लांग जम्प लगाती लीलकी।

सिरोही.भरतपुर में 14 वर्षीय राज्य स्तरीय छात्रा एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता का आयोजन 4 नवबर तक होगा। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आपरीखेड़ा में अध्ययनरत 10वीं की छात्रा लीलकी ने शुक्रवार को लॉग जप में 4.97 मीटर छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। जिससे खेल प्रेमियों व खिलाडिय़ों में खुशी का माहौल है। आपरीखेड़ा स्कूल के शारीरिक शिक्षक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि छात्रा लीलकी कुमारी ने राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता के पीछे उनके कोच और शिक्षकों की कड़ी मेहनत है। जिनमें मुरलीधर मीणा, दीताराम, ममता मैडम, लीलकी के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि संस्था प्रधान विनोद वर्मा, लोटाना के शारीरिक शिक्षक गोपीराम मीणा, नवाराम, सरपंच मुगली देवी, हॉस्टल वार्डन प्यारी देवी, लक्ष्मण माली का भी विशेष सहयोग रहा।

नियमित सुबह- शाम अभ्यास

आपरीखेड़ा स्कूल के शारीरिक शिक्षक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि छात्रा लीलकी नियमित सुबह-शाम दो-दो घंटे अभ्यास करती है। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ सिरोही के जिलाध्यक्ष छैल सिंह देवड़ा ने कहा कि जिले के शारीरिक शिक्षक खेलों में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिरोही जिले की बालिका लीलकी कुमारी ने गोल्ड मेडल दिलाया जो, सिरोही जिले के लिए गर्व की बात है।

Hindi News / News Bulletin / आदिवासी क्षेत्र की बालिका ने प्रदेश में फहराया परचम, जीता गोल्ड

समाचार

