बच्चों की इम्यूनिटी पर भारी सोने की बढ़तीं कीमतें, आयुर्वेद इलाज महंगा, स्वर्ण भस्म की रेट दोगुनी

Gold Price Effect on Ayurvedic medicine: सोने की बढ़ती कीमतें केवल गहनों की खरीदारी या महिलाओं की पसंद को ही ठेस नहीं पहुंचा रहीं। बल्कि इसकी चमक अब बच्चों की सेहत और आयुर्वेदिक दवाओं पर भारी पड़ रही है। दरअसल प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में जिस रसायन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को ताकत देने वाला माना जाता था, आज वही आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है। ऐसा पहली बार है कि जब सोने की बढ़ती कीमतों का असर आयुर्वेद पर नजर आ रहा है। दरअसल सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के कारण स्वर्ण भस्म से तैयार की जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतों में डेढ़ से दोगुना तक इजाफा हुआ है। जबकि बच्चों को दी जाने वाले स्वर्ण प्राशन की फीस भी दोगुनी हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या सोने की बढ़ती कीमतें परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर रही हैं?