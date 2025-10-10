कृषि में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में गुजरात अग्रणी

वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज प्रतिनिधि यशिका मलिक ने कहा कि गुजरात जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग की ओर से आयोजित एक सेमिनार में यह बात कही। मलिक ने कहा कि गुजरात जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक ढांचा और क्षमता के विकास में अग्रणी बन रहा है।