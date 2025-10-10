Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कृषि में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में गुजरात अग्रणी

सेमिनार के दौरान फसल अवशेष और जैव उर्वरक से प्रदूषण कम करने के उपाय भी सुझाए गए।

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Oct 10, 2025

Climate change

मेहसाणा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज की प्रतिनिधि यशिका मलिक सम्बोधित करते हुए।

वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज प्रतिनिधि यशिका मलिक ने कहा कि गुजरात जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग की ओर से आयोजित एक सेमिनार में यह बात कही। मलिक ने कहा कि गुजरात जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक ढांचा और क्षमता के विकास में अग्रणी बन रहा है।

सेमिनार के दौरान वराह प्रोडक्ट्स के हेड सूरज सिंह ने फसल अवशेष और जैव उर्वरक से प्रदूषण कम करने के उपाय सुझाए। चिन्मय थोंस ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स और रिसर्च स्टडीज शामिल हैं।

कल्पेश गड़ा ने कार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लेंडेड फंडिंग और क्रेडिट गारंटी जैसे वित्तीय उपायों पर चर्चा की। सिद्धार्थ कौल ने नेचुरल फर्टिलाइज़र और बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने और कार्बन क्रेडिट के विकास पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Oct 2025 07:29 pm

Hindi News / News Bulletin / कृषि में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में गुजरात अग्रणी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दिवाली पर सरकारी शिक्षकों को एक आदेश ने दिया टेंशन… अचानक से लगा छुट्टियों पर ब्रेक

teachers
बीकानेर

एमपी में बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़के ने रखा करवाचौथ का व्रत, लहंगा-चुन्नी पहनकर किया श्रृंगार

BHIND
भिंड

दीवाली 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 को! विद्वानों ने इस तिथि पर जताई सर्वसम्मति

Scholars express consensus on celebrating Diwali on October 20th
इंदौर

शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले- ‘मंत्री तो आते और जाते रहते हैं मामा परमानेंट है..’

shivraj singh chouhan
भोपाल

सजने-संवरने में गुजरा दिन, चांद दिखने पर खोला व्रत

-करवा चौथ को लेकर महिलाओं में नजर आया उत्साह
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.