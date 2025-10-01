गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा

गुजरात की जीवनरेखा माने जाने वाले सबसे बड़े सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध बुधवार को लबालब हो गया। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पण के बाद छठी बार अधिकतम 138.68 मीटर यानी 455 फीट जलस्तर हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन एकता नगर पहुंचकर नर्मदा के पवित्र जल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल पूजन और वंदन किया।