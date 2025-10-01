Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा

सरदार सरोवर बांध लबालब होने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एकता नगर पहुंचकर नर्मदा जल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल पूजन किया। बांध का जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंच गया।

2 min read

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Oct 01, 2025

Narmda dam

सरदार सरोवर बांध लबालब होने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एकता नगर पहुंचकर नर्मदा जल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल पूजन किया।

गुजरात की जीवनरेखा माने जाने वाले सबसे बड़े सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध बुधवार को लबालब हो गया। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पण के बाद छठी बार अधिकतम 138.68 मीटर यानी 455 फीट जलस्तर हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन एकता नगर पहुंचकर नर्मदा के पवित्र जल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल पूजन और वंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डेम 10,453 गांवों, 190 शहरों और 7 महानगरपालिकाओं सहित लगभग 4 करोड़ से अधिक गुजरात वासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। उन्होंने लोगों से नर्मदा जल का संयम पूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।

वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की ओर से राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद यह डेम वर्ष 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025 में अपनी अधिकतम जलस्तर तक भरा है। डेम की कुल जल संग्रहण क्षमता 9,460 मिलियन घन मीटर है।

सीएम ने पर्यटकों के साथ किया संंवाद

मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर आए पर्यटकों से संवाद किया और विभिन्न टूरिस्ट सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह एवं एकता परेड की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आयोजन की पूरी जानकारी लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 17 दिनों के भीतर ही नर्मदा डेम के शेष कार्यों को पूरा करने और गेट लगाने की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने भी सभी कार्य निर्धारित समय से 9 महीने पहले पूर्ण किए।

इस वर्ष के मानसून में सुजलाम-सुफलाम और सौनी योजनाओं के तहत उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में जल वितरण किया गया। सुजलाम-सुफलाम योजना में 98 मिलियन घनमीटर पानी से 877 तालाब भरे गए। जबकि सौनी योजना में 114 मिलियन घनमीटर

पानी से 36 तालाब, 325 चेकडेम, 31 डेम भरे जा रहे हैं। सिंचाई की जरूरतों के अनुसार आवश्यक जल वितरण किया गया। इस मानसून में नर्मदा योजना के रिवर बेड पावर हाउस एवं केनाल हेड पावर हाउस में 302 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। जबकि अब तक कुल 6,810 करोड़ यूनिट बिजली उत्पन्न की जा चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

01 Oct 2025 09:14 pm

Hindi News / News Bulletin / गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

इंस्टा पर रील बनाने का चस्का…जेल से निकलते ही फिर गया जेल, कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगते दिखे दोस्त

Up news, varanasi
वाराणसी

Rajasthan Politics: ‘कांग्रेस शासन में खुलेआम चलता था पैसा’, मंत्री दिलावर बोले- जन्मदिन पर भी नहीं बाज आ रहे डोटासरा

Madan Dilawar
जयपुर

न गैंगरेप..न हत्या..प्रेमी से झगड़े के बाद युवती ने दी थी जान…

rajgarh
राजगढ़

Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

indian currency
बीकानेर

मुने एकली मेलिने तू रामे.. पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.