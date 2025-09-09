रात होते ही आधा शहर अंधेरे में, 14 हजार रोड लाइटें खराब, नहीं ले रहे सुध

अलवर. इन दिनों प्रतिदिन रात होते ही आधा शहर अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि 14 हजार रोड लाइटें खराब पड़ी हैं। नगर निगम के अधिकारी व इंजीनियर इनकी सुध नहीं ले रहे। नगर निगम आयुक्त जीतेंद्र सिंह नरूका का कहना है कि खराब रोड लाइटों का सर्वे करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन में रोड लाइटों की मरम्मत करवाई जाएगी। नगर निगम के मुताबिक शहर में करीब 40 हजार रोड लाइटें हैं। इनमें से करीब 40 फीसदी खराब हैं। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक यह आंकड़ा करीब 20 हजार के आसपास है। लोगों को रात को अंधेरे में निकलने से डर लगता है। अंधेरे के कारण वारदात का भी डर रहता है।