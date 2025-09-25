Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

हरिद्वार: जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में राहत, मेडिकल स्टोर संचालक बोले- मरीजों को मिलेगा लाभ

देशभर में जीएसटी दरों में कमी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दवाइयों के दाम कम होने की उम्मीद है, जिससे मरीजों और मेडिकल स्टोर संचालकों दोनों को राहत मिली है।

देहरादून

Aman Pandey

Sep 25, 2025

उत्तराखंड के हरिद्वार के फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सरकार के प्रति आभार जताया है।

जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में मुस्कान

स्थानीय फार्मासिस्ट अश्वनी कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पहले कई जरूरी दवाइयों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसके कारण उनकी कीमतें अधिक थीं। अब सरकार ने ज्यादातर दवाइयों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग से संबंधित कुछ दवाइयों को पूरी तरह टैक्स-मुक्त कर दिया है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह मरीजों और हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।"उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से न केवल मेडिकल स्टोर संचालकों को लाभ होगा, बल्कि आम मरीजों को भी सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी।

‘जीएसटी घटने से मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ’

हरिद्वार के स्थानीय निवासी और नियमित ग्राहक सुभाष चंद्र ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, "पहले दवाइयों की कीमतें इतनी अधिक थीं कि कई बार पूरा कोर्स खरीदना मुश्किल हो जाता था। अब जीएसटी में छूट के बाद दवाइयां किफायती होंगी, जिससे हम जैसे सामान्य लोगों को इलाज कराने में आसानी होगी। टैक्स में छूट से दवाइयों की लागत कम होने पर मरीजों का इलाज का खर्च भी घटेगा, जिससे ज्यादा लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह आम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है।"

मरीजों का इलाज खर्च कम

सुभाष ने सरकार के इस फैसले को मरीजों के लिए वरदान बताया और कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जीएसटी में कमी से न केवल दवाइयों की कीमतें कम होंगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी।

आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। सरकार के इस कदम से विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 08:42 pm

Hindi News / News Bulletin / हरिद्वार: जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में राहत, मेडिकल स्टोर संचालक बोले- मरीजों को मिलेगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.