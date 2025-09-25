हरिद्वार: जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में राहत, मेडिकल स्टोर संचालक बोले- मरीजों को मिलेगा लाभ

स्थानीय फार्मासिस्ट अश्वनी कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पहले कई जरूरी दवाइयों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसके कारण उनकी कीमतें अधिक थीं। अब सरकार ने ज्यादातर दवाइयों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग से संबंधित कुछ दवाइयों को पूरी तरह टैक्स-मुक्त कर दिया है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह मरीजों और हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।"उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से न केवल मेडिकल स्टोर संचालकों को लाभ होगा, बल्कि आम मरीजों को भी सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी।