हरसी हाई लेवल नहर टूटी, 12 दिन बाद भी नहीं सुधारी, मुरार तक किसानों की फसल पर संकट

बारिश थम गई है। हरसी हाई लेवल नहर से किसानों धान के लिए पानी की जरूरत पडऩे लगी है, लेकिन नहर को 12 दिन बाद भी दुरुस्त नहीं किया गया है। इस कारण शीतलपुर चक से लेकर मुरार तक धान की फसल पर संकट आ गया है। इसके अलावा किसान पानी के अभाव में धान की रोपाई भी नहीं कर सके हैं। यदि एक हफ्ते में नहर दुरुस्त नहीं हुई और पानी किसानों तक नहीं पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएगी।