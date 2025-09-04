सऊदी अरब जाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की कर रहा था प्रयास, जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा

सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को हिरासत में लिया है, जो पाकिस्तान होकर सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहा था। बुधवार शाम उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर पोछिना क्षेत्र में पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में वह बॉर्डर क्षेत्र में आने का संतोषजनक कारण नहीं बता सका। संदेह गहराने पर एजेंसी ने युवक को म्याजलार पुलिस के हवाले कर दिया।